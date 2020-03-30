Участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская показала, как тренируется каждый день под присмотром тренера

После введения карантина артистка решила остаться дома дома с детками и соблюдать вместе с с ними режим изоляции. Несмотря на это, певица не прекратила заниматься спортом и каждый день проводит занятия в прямом эфире, а также вместе с персональным тренером, информирует Рoliteka.net.

Так, в этот раз певица удивила ярким фото с тренировки, которую провела вместе с тренером, точнее, под его чутким присмотром. Звезда засняла себя позирующей перед объективом в яркой майке на тонких бретелях и в черных лосинах.

«После тренировки обязательно нужно сделать красивое фото 🤣 @roman_smidyuk иначе все было зря 🤣🤣🤣🤣🤣», - написала Каминская под новым постом.

Вот что ответили пользователи:

«Восхищаюсь Вами!! И Вы очень красивы без макияжа и сценического грима !!! ☀️ 🌷», «Королева👌🏼», «Какой красивый тренер», «Слава-вы красотка 💜😉», «Красавица, стала еще горячее😘❤️», «Krasotka❤️❤️❤️», «Слава вы очень красивая и ваши дети Лаура очень классная».

До этого Слава решила показать себя в защитной от вируса маске, позируя в лифте перед зеркалом. При этом в подписи артистка рассказала, о том, что хоть и не привествует панику, связанную с покупкой масок и продуктов, она все же "накупила гречки".

После звезда написала несколько мотивирующих слов в адрес поклонников, чтобы те держали себя в руках и верили в лучшее:

«Я не трус , но крупы накупила )))) а если без шуток , то береги себя сам!!!! Планы на вечер посмотреть фильм «заражение» 2011 года 😬 и «Симпсоны в кино» и вы гляньте ! И ещё мы всех победим! Предохраняться в данный период времени нужно особым способом ! Не ленитесь 🙏🏼 берегите себя и близких ❤️😘 и советуйте что посмотреть ✌🏼🤞🏽🙌🏼 #коронавирус #covid_19», – пишет Слава под новым постом.

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