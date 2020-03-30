Известная украинская певица Алина Гросу показала новое фото в Инстаграм

На фото Алина позирует в кожаной куртке, а рядом с ней бабушка в белом платке. Звезда сделала селфи довольно крупным планом, поэтому больше ничего почти не видно. На фоне можно заметить дерево и забор. Фото, скорее всего, было сделано в частном секторе. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Нашей любимой бабушке сегодня 80 лет - это безумное счастье, когда у тебя есть самый родной, милый, любимый, жизнерадостный человек, мама моей мамы, к которому ты можешь (к счастью) приехать в деревню и сейчас, душевно поболтать, очутиться в родных объятиях и ценишь каждый момент проведённый рядом....К сожалению, из-за карантина, я не могу сегодня поздравить бабушку Марию лично...", - написала Гросу под фото.

Фанаты успели поставить более 5 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Что-то бабушка не ловольная", "Бабушки - наше все, с именинницей", "Самая красивая", "С именами бабулю, пусть будет здоровой!!!", "Крепкого здоровья бабушке", "Очень хорошо выглядит бабуля,красотка, здоровья и долголетия ей", "Поздравляю Вашу бабушку от всей души с Днём Рождения! Желаю Счастья и Здоровья! Желаю Бодрости и сил! Чтоб каждый день обычной жизни лишь только Радость приносил".

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