Певица Алина Гросу удивила горячими кадрами в своих Инстаграм-сториз

На архивных кадрах Гросу резвится в компании мускулистых парней, а сама при этом со всем энтузиазмом демонстрирует подкачанные ягодицы в зажигательном танце. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram певицы.

Так, артистка решила вспомнить период своей творческой жизни, когда она была еще совсем юна - в частности клип на песню "Давай устроим беспредел". На кадрах артистка якобы несется на скорости в авто, а после танцует с шоу-балетом весьма откровенный танец. Алина была при ярком макияже, в которотеньких шортах и даже частично на видео засветила свои ягодицы. Вокруг нее роились загорелые парни и фигуристые девушки, все вместе они дружно и весело "отрывались" под музыку.

Отметим, что возможности прокомментировать откровенные архивы Гросу у ее поклонников в этот раз не было, но ранее они неоднократно отмечали, что Алина умеет "не по-детски зажечь" и от милой "Гросу-бджілки" (одноименный хит тогда еще маленькой артистки Алины Гросу) и след простыл. Теперь они любуются пышногрудой изящной красавицей-артисткой.

Ранее сообщалось, что известная украинская певица Алина Гросу не постеснялась своих эмоций на вечеринке с чужим мужчиной.

Слухи о том, что 36-летний Роман Полянский и 24-летняя Алина Гросу имеют кроме рабочих отношений и другие, ходили давно. Актер снялся в нескольких клипах певицы, где играл роль и героя-любовника. После этого парочка появлялась вместе на некоторых мероприятиях. А на вечеринке телеканала Dомашний и совсем не прятали свои чувства.

Весь вечер актер и певица нежно перешептывались, обнимались и вытанцовывали под песни Валерия Сюткина. Парочка покинула мероприятие ближе к 12 ночи и держались за ручки.

Сообщалось, что известная певица Алина Гросу удивила фотоотчетом с последнего концерта, появившись вместе с Ириной Билык.

Так, певица, ставшая знаменитой еще в детстве, ошарашила своих поклонников очередными яркими кадрами с выступления.

В этот раз звезда решила представить кадры, сделанные во время своего концерта. В Инстаграме на странице звезды можно увидеть также кадры после выступления, на которых молодая и счастливая певица мило позировала вместе с крестной мамой – Ириной Билык.

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