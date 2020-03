View this post on Instagram

Ребята, самое время на карантине пополнить рубрику #готовимсгросу :) Я, конечно, не шеф-повар 😋😋😋 но украинская кровь даёт о себе знать🔥🔥🔥 Я безумно люблю готовить и делаю это часто, с душой и (скажем не скромно) достаточно вкусно 👌🏻 Сегодня это #кишлорен Киш с сёмгой и брокколи 🥦🥦🥦 Рецепт: Для теста 1️⃣300 грамм муки 2️⃣ 180 грамм масла 3️⃣ 2 яйца 4️⃣ соль, сахар на глаз:) по половине чайной ложки где-то . Для начинки 1️⃣ 400 грамм семги 2️⃣ 300 грамм брокколи 3️⃣ 100 грамм твёрдого сыра 4️⃣ 100 грамм сыра моцарелла 5️⃣ соль ( щепотка) Для заливки 1️⃣ 200 мл сливок 2️⃣ 2 яйца 3️⃣3 зубчика чеснока 4️⃣ соль, перец, приправы (по вкусу) Готовка: 🍞Тесто •Смешиваем в блендере или ножом/руками (как можем/как удобно) муку, соль, сахар и масло до мучной крошки и добавляем в эту смесь два яйца. Скатываем в шар тесто и ставим его в холодильник на полчаса. 🥦Начинка •В это время очищаем рыбу от кожи, косточек и т.п и нарезаем ее кубиками, но не очень мелко, так вкуснее:) •В кипящую воду бросаем на 3 минуты брокколи, после этого достаём, нарезаем небольшими кустиками и бросаем в емкость с рыбой. •Сыр трём на крупной терке и так же добавляем его к семге и брокколи, посыпаем все щепоткой соли и перемешиваем. 🍞Возвращаемся к тесту Тесто достаём из холодильника и выкладываем его достаточно тонким слоем в формочку (предварительно формочку смажьте сливочным маслом), бортики должны быть где-то 3 см. Протыкаем его вилкой в нескольких местах и отправляем в духовку (180 градусов) на 15-20 минут . 🥛В это время делаем заливку Смешиваем сливки, яйца, соль, перец, чеснок давим в чеснокодавилке и добавляем туда же. 🍞И снова возвращаемся к тесту (заключительная часть) Достаём из духовки тесто, сверху выкладываем начинку и заливаем все нашей жижей (сливочной заливкой) отправляем все снова в духовку уже на 40 минут. После всех этих манипуляций, пирог готов к употреблению 🥧🥧🥧 Кушать можно со сметаной, а можно и без:) Я лично люблю есть в прикуску с кефиром . 🙈🙈🙈 #українавдома