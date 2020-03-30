Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка не станет платить по $1 млн в год за безопасность принца Гарри и Меган Маркл после их переезда из Канады в Калифорнию

Об этом он написал в своем Twitter.

"Я большой друг и поклонник Королевы и Соединенного Королевства. Сообщалось, что Гарри и Меган, покинувшие Великобританию, будут постоянно проживать в Канаде. Теперь они покинули Канаду ради США, однако США не будут платить за их охрану. Они должны заплатить!" - говорится в заявлении.

Напомним, 27 марта стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл покинули особняк на острове Ванкувер, когда Канада заявила о закрытии границ в связи с эпидемией коронавируса.

Кроме того, появилась информация о том, что Гарри и Меган придется обратиться к Трампу за особой помощью для обеспечения их безопасности. Представители пары, однако, эти слухи опровергли.

Ранее сообщалось, что Отец Меган Маркл Томас резко высказался о том, как поступает его дочь в последнее время.

Он считает, что из-за того, что делает Меган, ее муж выглядит жалко. Томас призывает дочь вернуться в Великобританию и поддержать королеву Елизавету, которая находится в группе риска в связи с распространением коронавируса.

Перез Меган и Гарри в Лос-Анджелес Томас считает низким.

Напомним, брак Меган Маркл и принца Гарри под угрозой: "начались трудности с...", что произошло.

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