37-летняя Анжелика Ревва, жена российского комика и певца Артура Пирожкова, откровенно рассказала поклонникам, чем занимается на карантине, и попросила совета

Как передает Politeka.net, девушка поделилась свежим фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в домашнем реглане нежно-розового цвета. Слегка растрепанная Анжелика подняла обе руки вверх и с мягкой улыбкой посмотрела в объектив.

Жена артиста призналась, что стала сериаломаном, сидя в четырех стенах на карантине. Удивительно, что до этого она не увлекалась просмотром сериалов.

"Я тот самый человек, который за свою жизнь не посмотрел ни одного сериала (кроме рабыня Изаура и Friends) Для меня всегда было загадкой, откуда у людей есть время их смотреть 🙄.. две недели в изоляции и два сериала за спиной.. хачуууу ищееее!!! 🤤 👩🏻‍💻 Прошу вас поделиться рекомендациями 🙏🏼 только без крови .. хочу эстетики.. любви.. лоска ☝️😁 есть мысли? #всемкрепкогоздоровья #любовь ❤️", - поделилась Ревва.

Поклонники моментально отреагировали на просьбу Анжелики и стали кидать в комментариях названия различных телешоу, которые, по их мнению, смогли бы ее заинтересовать.

Ранее мы сообщали, Анжелика трогательно поздравила с 7-летием младшую дочку Амели. Жена артиста опубликовала в Инстаграм видеонарезку из разных архивных кадров. В частности, особенно публику умилил кусочек, где еще совсем маленькая Амели вымазала лицо шоколадом и пытается придумать небылицу, отвечая на вопрос матери, кто съел конфеты.

Сообразительная девочка сказала, что "напали зайчики" и съели все сладости.

"Какая красивая девочка😍"; "Боже, какая сладкая девочка😍 А эти глаза, целый мир в них🙏 С именинницей, милая❣️❣️❣️"; "Какая она красивая и прикольная 🎉", - писали в комментариях.

Напомним, что жена Артура Пирожкова раскинула руки в горячей позе, засветив лишнее: «Всем бы такую…».

Также Politeka писала, что жена Артура Пирожкова растрогала семейными фото младшей дочки с пушистым другом: "Какие сладкие".