Вера Брежнева показала, как веселится со своей дочерью Соней Киперман
30 марта популярная украинская певица, которая перебралась жить в Россию, празднует день рождения своей старшей дочери Сони. Девушке исполнилось 19 лет. Как сообщает Politeka, по этому случаю Вера поделилась в Инстаграм архивным видео, на котором они с дочкой веселятся в машине.
На кадрах можно увидеть, как мать ведет машину, в то время как ее дочь с подругами сидят на заднем сидении. В машине на всю громкость играет музыка, под которую Соня задорно танцует, а Вера подпевает. Судя по всему, Брежнева идеально вписывается в компанию молодых девушек и не чувствует никакого смущения.
Певица уточнила, что это видео было снято в прошлый день рождения Сони, а сегодня они не могут отметить праздник вместе из-за того, что находятся на карантине на разных континентах.
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«Сегодня у меня супер-праздник!!! День Рождения моей старшей доченьки @sonyaxkiperman 19!!! это видео-хроники прошлого дня рождения, когда я на 2 дня прилетала в Лос Анджелес, чтобы сделать сюрприз и поздравить ее) и вот с таким же настроением, но с на разных континентах сегодня на карантине. Мне очень повезло с этой прекрасной девушкой)) а ей - с водителем», - написала Вера.
Поклонники певицы в комментариях поздравляют ее дочь с днем рождения и оставляют свои пожелания.
«Куколки шикарные», «Какие вы классные, вы ей как сестра а не мама. С днём рождения вашу дочку», «Вау!!! Девочки! Вы прекрасны! С днём рождения», «Какая взрослая Соня! С Днём Рождения!», «Ничего себе, какая уже большая», - пишут люди.
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