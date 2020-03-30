Віра Брежнєва показала, як веселиться зі своєю дочкою Сонею Кіперман

30 березня популярна українська співачка, яка перебралася жити в Росію, святкує день народження своєї старшої доньки Соні. Дівчині виповнилося 19 років. Як повідомляє Politeka, з цієї нагоди Віра поділилася в Instagram архівним відео, на якому вони з донькою веселяться в машині.

На кадрах можна побачити, як мати веде машину, в той час як її дочка з подругами сидять на задньому сидінні. У машині на всю гучність грає музика, під яку Соня запально танцює, а Віра підспівує. Судячи з усього, Брежнєва ідеально вписується в компанію молодих дівчат і не відчуває ніякого збентеження.

Співачка уточнила, що це відео було знято в минулий день народження Соні, а сьогодні вони не можуть відзначити свято разом через те, що знаходяться на карантині на різних континентах.

«Сьогодні у мене супер-свято!!! День Народження моєї старшої донечки @sonyaxkiperman 19!!! це відео-хроніки минулого дня народження, коли я на 2 дні прилітала в Лос Анджелес, щоб зробити сюрприз і привітати її) і ось з таким же настроєм, але на різних континентах сьогодні на карантині. Мені дуже пощастило з цією прекрасною дівчиною)) а їй - з водієм», - написала Віра.

Шанувальники співачки в коментарях вітають її дочку з днем народження і залишають свої побажання.

«Лялечки шикарні», «Які ви класні, ви їй як сестра а не мама. З днем народження вашу доньку», «Вау!!! Дівчатка! Ви прекрасні! З днем народження», «Яка доросла Соня! З Днем Народження!», «Нічого собі, яка вже велика», - пишуть люди.

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