37-летний украинский хореограф, а также судья телевизионных конкурсов талантов Влад Яма показал, как его жена Лилиана развлекается на карантине

Как передает Politeka.net, артист поделился свежим видео в своем микроблоге в Инстаграм, в котором предстала его супруга (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз). Так, горячая брюнетка в бежевом пальто немного поиграла в баскетбол. Девушка показала идеальный бросок, закинув мяч прямо в корзину. Довольная Лилиана улыбалась в камеру.

"А не воскресить ли нам традицию прямых эфиров? Да! Завтра в 21.00 здесь. Задавайте вопросы под этим видео или в direct и пускай они будут такими же точными, как бросок моей жены. 🏀🥱@liliya_yama #basketball #miamiheat #heatnation", - сообщил в соцсети Влад.

Поклонники кинулись нахваливать спортивный талант Лилианы. Менее чем за сутки пост собрал больше 21 000 "лайков".

"👍🔥Оце так кидок🤘"

"После броска, очень подошли бы титры: Robert B. Weide😊"

"👍 Танці, баскетбол, кулінарія... Які ще таланти відкриває Ліля"

"Прямо в яблочко"

Ранее мы рассказывали, Яма, к прическе которого все уже привыкли (у танцора идеально выбритая голова) недавно удивил преображением. Влад опубликовал фото в Инстаграм, где видно, что у него уже отрастают волосы. Очевидно, звезда решил сменить имидж и обзавестись другой прической.

Также мы писали, что Яма не остался в стороне от темы с коронавирусом и карантином. Знаменитость призвал соотечественников прислушиваться к требованиям властей и соблюдать карантинный режим, а не, как обычно, украинцы воспринимают происходящее "та, може, пронесе".

"Если нам говорят, советуют, рекомендуют по опыту других стран, давайте побудем дома, давайте заниматься спортом дома, давайте меньше ходить в гости, как бы это страшно не звучало. Обязательно прорвёмся, попутешествуем. Все будет круто!", - обратился Яма.

Напомним, что Влад Яма показал, как развлекается с женой на диванчике: «Мурлыкают от счастья».

А еще Politeka писала, что Влад Яма ошарашил новым образом, кадры облетели сеть: "Что ты с собой сделал?".

Также Politeka сообщала, что раздетые Влад Яма с женой похвастались горячими развлечениями в бассейне: "Ого, полегче!".