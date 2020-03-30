Известная украинская певица Светлана Лобода, которая живет и строит карьеру в России, показала младшую дочь Тильду в Инстаграм

На кадрах Тильда лазит по шкафчикам и сумкам, а в этот момент за кадром Лобода ее зовет. Малышка позировала в белом халате. На фоне можно увидеть картину и стену, а также иные элементы интерьера комнаты. Светлана показывала дочку только со спины, продолжая прятать ее лицо. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли оценить публикацию или написать комментарии к ролику. Все из-за того, что Лобода опубликовала его в сторис Инстаграма, где такой функции нет.

Ранее мы сообщали, что известная певица Светлана Лобода показала яркие кадры с последнего концерта, на котором появилась сразу в нескольких образах.

В этот раз знаменитая артистка представила в разделе Стори в социальной сети Инстаграм серию фото с концерта, на котором примерила три довольно ярких онаряда.

Сообщалось, что звестная украинская певица Светлана Лобода показала семейное фото в Инстаграм.

На фото Светлана позирует в черной майке или чем-то подобном. Рядом сидит дочь Тильда, которой вторая дочь Евангелина закрыла лицо рукой. Девочки были одеты в футболки. На фоне ничего не видно.

Напомним, Лобода устроила жаркий отдых с маленькой Тильдой на руках

Также Politeka писала, что Лобода показала, как выглядит без макияжа на домашней прогулке

А еще Politeka сообщала, что Лобода без белья устроила шальные танцы в ванной с пеной



