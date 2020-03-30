Известная российская актриса Кристина Асмус показала новые снимки в Инстаграм

Асмус показалась в этот раз в кожанном плаще. Волосы у нее были распущены, а образ Кристина дополнила черными каблуками. На первом фото актриса подняла ногу и поставила ее на скульптуру собаки. На втором снимке Асмус позирует уже более крупным планом и завязалась. На третьем кадре Кристина раздвинула ноги, сидя на стульце. На последнем фото актриса уже держит бокал с вином, скорее всего. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Тут по плану должна была быть подпись «Я знаю, что я пожалею», Но ее не будет!! Мне чертовски нравится!! Вам, конечно же нет, поэтому даже не спрашиваю.

Громаднейшее спасибо нашей огненной команде!!!!!!!! Вы невероятные!!!!!!!!!!", - написала Асмус.

Фанаты успели поставить почти 50 тысяч лайков, включая Тарзана. Также они написали несколько комментариев:

"Оооочень красиво!", "Красотка в любом стиле", "Волосы(((( зачем отрезала!", "Вам очень идет новая стрижка", "Кристина, вы космос", "Очень идёт!!! Ты великолепна!!!", "Теперь когда вижу фото Кристины, невольно вспоминаю цитату Гарика к фильму Текст", "Один вопрос: почему это так шикарно?".

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