Известная украинская телеведущая Оля Фреймут показала новое фото в Инстаграм

На фото Оля позирует в желтом платье до колен. Волосы в этот раз у Фреймут были собраны в узел. Другой одежды на телеведущей не было видно, она позировала напротив стеклянной витрины на улице. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

В подписи говорится, что ее выбрали, как одну из 10 красивых женщин. Фанаты не смогли обсудить публикацию или поставить ей лайки. Все из-за того,. что кадр опубликован в сторис Инстаграма, где такой функции нет.

Ранее мы сообщали, популярная украинская телеведущая Оля Фреймут рассказала, как будет переживать карантин из-за коронавируса Covid-19.

"У нас нет иммунитета не только на вирус, но и на времена, которые мы переживаем. Жизнь на паузе. Сейчас важно оставаться спокойным, ведь паника такая заразная. Я выбрала для себя «метод лебедя». Эта птица плывет себе спокойно плесами рек и озер, высоко держа голову на гордой шее. И не каждый задумывается, как ему тяжело перебирать лапками под водой", - написала Фреймут.

Сообщалось, что украинская телеведущая Ольга Фреймут отправилась на отдых в Абу-Даби (ОАЭ).

На снимках, кроме самой Ольги, запечатлена ее дочь Злата. Судя по геолокации фото были сделаны в местном лувре.

На одном из кадров Фреймут позирует в брюках, демонстрируя длинные стройные ножки. Также на Ольге блуза с глубоким декольте. Завершают ее образ различные аксессуары и красивые босоножки. Выглядит теледива роскошно, а ж взгляд не отвести.

Напомним, Фреймут в прозрачном платье залезла на мужа ради идеального фото

А еще Politeka писала, что Фреймут поделилась секретом, как покоряет людей

Также Politeka сообщала, что Фреймут на вокзале поразила внешним видом в обычной жизни



