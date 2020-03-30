Известная певица Эрика Герцег показала новый образ в Инстаграм

На фото Эрика позирует, скорее всего, в черной кофте и штанах. Она лежит на кровате или чем-то подобном. Рядом можно увидеть пульт. Образ Герцег дополнила нарисованными очками и носиком, а вокруг можно увидеть сердечки и рисунок домика в сердечке. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли написать комментарии или поставить лайки под публикацией. Все из-за того, что Эрика опубликовала снимок в сторис Инстаграм, где такой функции нет.

Ранее мы сообщали, известная певица Эрика Герцег, солистка группы "ВИА Гра", показала новое фото в Инстаграм.

На фото Эрика позирует в черном топе и штанах. Волосы в этот раз у нее были собраны в хвост, скорее всего. Герцег лежала и смотрела прямо в камеру, пока делала селфи.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали несколько комментариев.

Сообщалось, что солистка группы "ВИА Гра" Эрика Герцег, которую называют любовницей продюсера Константина Меладзе, сверкнула идеальным телом в блестящем наряде.

Топ с глубоким декольте держался на груди Эрики и привлекал внимание своим блеском.

На талии певицы красовалась одежда, похожая на юбку. Она идеально села на пышных бедрах девушки.

Завершали образ Герцег украшения в виде чокера и сережек. Волосы Эрика забрала в хвост.

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