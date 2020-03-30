Известная украинская певица Наталья Могилевская показала интересное видео в Инстаграм

На видео Наталья сидит на полу и поет песню "Ах, зима моя, ты, зима...". Она показала себя в кофте или платье, неизвестно, так как нижняя часть не было видно. На фоне можно увидеть камин, а также окно и природу за ним, которую показала Могилевская. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Настроение вечера", - написала Могилевская.

Фанаты успели поставить более 30 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Браво Натали!", "Обожаю эту песню! Спасибо", "Круто, Наталья спасибо", "Спасибо вам, Наташенька....", "Одна из любимых песен", "Ух ты, кайф) еще бы шашлычок пожарить, и было бы вообще огонь", "Наталья, Вы как всегда, гениальный песня. Просто супер. Ну нет слов: красавица и богиня".

Ранее мы сообщали, что украинская певица Наталья Могилевская показала позитивный кадр в компании известных комиков Евгения Кошевого и Юрия Ткача.

Наталья Могилевская с удовольствием осваивает новое амплуа – тренера в "Лиге смеха". Впервые свои силы на сцене она попробовала год назад, и теперь это стало неотъемлемой частью ее творческой жизни. Звезде легко даются различные перевоплощения.

Напомним, Могилевская с увеличенной грудью порвала всех прямо на сцене

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