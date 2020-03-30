Популярная украинская телеведущая Даша Трегубова порадовала поклонников пикантной фотосессией

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram подруги звезды Елены Кондратовой.

«Невероятно приятно, когда на открытии нового проекта приезжают твои друзья из другого города!» - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографиях Трегубова крутиться перед зеркалом в прозрачном наряде, прикрывая роскошные формы руками.

А на другом снимке ведущая позирует в платье с вырезом, элегантно выставив ногу.

Уточним, что хотя снимок был размещен не в Сторис, комментировать наряд Трегубовой пока не спешат. Хотя и активно лайкают фотографии.

Как сообщалось ранее, актриса и телеведущая Х-Фактора Даша Трегубова похвасталась соблазнительным снимком.

Даша Трегубова умеет носить эффектные наряды и демонстирует это реглярно не только во время светских выходов, но и в эфирах "Х-фактор", где она работает в качестве ведущей.

Яркая и невероятно талантливая Даша Трегубова недавно отметила свое 40-летие. За последнее время ей удалось добиться невероятных карьерных высот. Она успела сняться во многих кинолентах и сериалах, стать ведущей популярного во всем мире проекта "Х-фактор".

Напомним, что Даша Трегубова сверкнула идеальными формами на съемках: «Какие кокосы…».

Как сообщала Politeka, Даша Трегубова без белья устроила жаркую фотосессию в постели: пикантные кадры.

Также Politeka писала, что Даша Трегубова в кружевном боди выставила напоказ роскошное тело: «До чего же хороша!».