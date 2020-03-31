39-летняя российская актриса Наталья Бочкарева продолжает радовать своих поклонников

Об этом пишет Politeka.net.

Новое нескромное фото 39-летняя звезда российского кино опубликовала в своем личном Instagram.

Судя по опубликованному снимку, Наталья Бочкарева только вышла из душа – актриса позирует с еще влажными волосами.

Более того, 39-летняя российская актриса сфотографировала себе обнаженной, прикрыв тело лишь одним полотенцем.

"Вот вы часто пишете и говорите, что звёзды красивые только потому, что на них всегда тонна косметики.. И любого, если накрасить, можно сделать суперзвездой! А я считаю, что лучшая косметика для женщины - это все-таки ее чистота. Как вам такой поворот?", - подписала звезда откровенный снимок в Instagram.

Но поклонники актрисы, вместо ответа на поставленный вопрос, стали восхищаться внешностью Натальи Бочкаревой, которая решила порадовать фанатов откровенным фото.

"Шикарная", "Просто огонь", "Ты, зайка, красива в любом виде. Ну а естественную красоту ещё никто не отменял. Ты огонь", "Без полотенца тоже огонь", "Вы прекрасная, невероятная", "Шикарная женщина", "Ну очень даже вкусно мадам)", "Красотка, я бы вдул", - написали они в комментариях.

Ранее мы рассказывали о том, что Наталью Бочкареву задержали в Москве с наркотическими веществами в белье. Наталия Бочкарева, известная по роли Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе», разгуливала по улице с 0,69 грамма кокаина в трусах, из-за чего ее остановила полиция.

Актриса отрицала свою вину и заявила, что видео с ее задержанием якобы смонтировали, хотя на видеоролике Бочкарева отчетливо заявила силовикам, что у нее в белье спрятаны запрещенные вещества.

Бывшая помощница актрисы Дарья Дьяченко заявила, что Наталью Бочкареву, вероятно, подставили с наркотиками.

Напомним, новое видео позора звезды «Счастливы вместе» слили в сеть

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