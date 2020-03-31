39-летняя российская актриса Наталья Бочкарева продолжает радовать своих поклонников
Об этом пишет Politeka.net.
Новое нескромное фото 39-летняя звезда российского кино опубликовала в своем личном Instagram.
Даже хуже, чем в Италии: число жертв коронавируса резко выросло, болезнь бьет рекорды
Раздетая Никитюк показала, как ее моет в ванной другая женщина: "Хорошо протерла?"
Лорак в костюме из блесток устроила горячие танцы в толпе мужчин: "Я стану твоей..."
Холодный антициклон накроет Одессу в разгар весны: мокрый снег и заморозки
Судя по опубликованному снимку, Наталья Бочкарева только вышла из душа – актриса позирует с еще влажными волосами.
Более того, 39-летняя российская актриса сфотографировала себе обнаженной, прикрыв тело лишь одним полотенцем.
"Вот вы часто пишете и говорите, что звёзды красивые только потому, что на них всегда тонна косметики.. И любого, если накрасить, можно сделать суперзвездой! А я считаю, что лучшая косметика для женщины - это все-таки ее чистота. Как вам такой поворот?", - подписала звезда откровенный снимок в Instagram.
Но поклонники актрисы, вместо ответа на поставленный вопрос, стали восхищаться внешностью Натальи Бочкаревой, которая решила порадовать фанатов откровенным фото.
"Шикарная", "Просто огонь", "Ты, зайка, красива в любом виде. Ну а естественную красоту ещё никто не отменял. Ты огонь", "Без полотенца тоже огонь", "Вы прекрасная, невероятная", "Шикарная женщина", "Ну очень даже вкусно мадам)", "Красотка, я бы вдул", - написали они в комментариях.
Ранее мы рассказывали о том, что Наталью Бочкареву задержали в Москве с наркотическими веществами в белье. Наталия Бочкарева, известная по роли Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе», разгуливала по улице с 0,69 грамма кокаина в трусах, из-за чего ее остановила полиция.
Актриса отрицала свою вину и заявила, что видео с ее задержанием якобы смонтировали, хотя на видеоролике Бочкарева отчетливо заявила силовикам, что у нее в белье спрятаны запрещенные вещества.
Бывшая помощница актрисы Дарья Дьяченко заявила, что Наталью Бочкареву, вероятно, подставили с наркотиками.
Напомним, новое видео позора звезды «Счастливы вместе» слили в сеть
А еще Politeka писала, что звезду «Счастливы вместе» Бочкареву парализовало после скандала