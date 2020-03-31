29-летняя украинская певица Миша Романова, бывшая участница группы "ВИА Гра", окончательно распрощалась с совестью, будучи в самоизоляции, и пошалила перед камерой

Как передает Politeka.net, красотка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм свежими кадрами, на которых предстала в настолько горячем образе, что как раз время звать пожарных.

Миша "забыла" надеть нижнее белье под шерстяной свитер с глубокой зоной декольте. Артистка позировала крупным планом, а на одном из фото наклонилась немного впред, засветив пышный бюст.

Романова коротко подписала знойную фотосессию: "Самоизоляция". Очевидно, девушка нашла способ, как развлечь себя на карантине, а заодно и толпы своих поклонников. За полдня пост собрал почти 10 000 "сердечек". Фолловеры щедро засыпали певицу комплиментами.

Правда, некоторые выразили недовольство, что Миша выставляет только свои прелести - без никакой "моральной смысловой нагрузки".

"Домашняя се*си))"

"Безумно красивая!!!!❤"

"Аааааа 🔥 Вторая фотография разрыв 😍"

"Ваууу ,очень нравится ❤глаза убийцы 😂"

"Красотка внеземных масштабов 🌹"

"Красавица 💕 так похорошела, тебе идёт такая прическа 💣😍"

"Конфетка🤗🤗"

"Как можно быть такой красивой"

"Кроме себя Любимой, к сожалению, больше никаких постов. Подписывалась увидев что то интересное , но увы нет"

Ранее мы сообщали, Романова удивила откровенным фото в плаще. Девушка позировала, держа на руках маленького сына, но это ее не остановило, чтобы не привлечь мужское внимание. Миша расстегнула плащ и посветила шикарным бюстом, от которого невозможно отвести взгляд.

"Миша, ты здесь просто цветёшь и пахнешь, майская роза прям😍. Мартин просто прелесть, весь в мамочку)"; "Мммм такие мимишные😍"; "Сомнительное фото.....", - писали в комментариях.

Напомним, что горячая экс-ВИА Гра потрясла своими "подружками" в экстремальном декольте: "Богиня".

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