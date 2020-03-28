Премьера нового выпуска «Вечернего Квартала» состоится сегодня, 28 марта

Как сообщает Znaj.ua, съемки впервые прошли без зрителей, поскольку на тот момент уже объявили карантин в Украине из-за коронавируса.

По словам Евгения Кошевого, это было непросто.

«Никому из звезд такого не пожелаю. Надеюсь, это было в первый и последний раз. Эти ощущения даже сравнить не с чем. Мы же привыкли к молниеносной реакции многотысячного зала на свой юмор, а здесь - ты говоришь шутку , а в ответ - тишина. Необычно, по правде говоря», – подчеркнул артист.

Что же касается непосредственно выпуска, то он обещает весьма разносторонним. Так, артисты «пропесочат» Потапа, ему придется услышать о себе немало колкостей, а порой даже неприятных слов.

Сам Алексей остался доволен результатом, признавшись, что любит, когда над ним шутят.

«Очень понравилась «прожарки» от Павла Зиброва и Позитива. Позитив оказался неожиданно актуальным юмористом, был очень острым и прикольным и открылся для меня с новой стороны. А замечательные усы Павла помогали мне поддерживать хорошее настроение. И, конечно, больше всего мне понравилось, как меня прокалили мой сын - ведь он -то знает, о чем говорит!», – заверил шоумен.

Не обойдут участники «Квартала» и тему политики. В одном из номеров они раскроют новые подробности о причинах увольнения главы ОП Андрея Богдана. По сценарию, тот поплатился должностью из-за своей постоянной улыбчивости. В диалоге «Зеленский» говорит «Богдану»: «Пойми, не все так хорошо у нас в стране, чтобы постоянно улыбаться. Ну как это выглядит? Я рассказываю о тяжелой экономической ситуации - ты рядом улыбаешься, я рассказываю о российской агрессии - ты улыбаешься, я говорю о коронавирусе - ты улыбаешься ...».

На эти слова его собеседник отвечает, что у него «это старая травма».

«Еще в далеком 2010 году, когда Игорь Валерьевич сказал, сколько я буду зарабатывать, у меня сразу лицевой нерв навсегда заклинило ... Я не виноват».

Ранее мы рассказывали, что совладелец "Квартал 95" Борис Шефир, который вместе с братом Сергеем Шефиром и президентом Владимиром Зеленским основали студию, подробно рассказал, что ждет творческое объединение в будущем. По его словам, несмотря на перемены в стране в сфере теле- и киноиндустрии (в частности, речь о языковом законе), вектор работы студии остается прежним.

"Пока работаем в старых условиях, честно говоря, не самых благоприятных. И с Госкино положение не лучше. Там такие условия, что после нашей первой попытки с фильмом "Я, ты, он, она", мы пока в питчингах не участвуем. Ждем улучшений", - поделился Шефир, отметив, что, как и прежде, собирает вокруг себя "самых талантливых, никого не обманывая".

Напомним, Кошевой из «Квартала 95» оголился перед Могилевской.

Ранее Politeka писала, что артист из "Квартал 95" обратился к украинцам на карантине.

Также Politeka писала, что жгучие красотки из "Квартала 95" похвастались своими талантами на камеру.