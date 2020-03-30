78-річний Лев Лещенко не на жарт перелякав російських зірок після того, як йому поставили діагноз

Про це в ефірі російського ток-шоу розповіла телеведуча Лєра Кудрявцева, передає Politeka.net.

Колеги Льва Лещенка, який разом з дружиною лежать у лікарні, сильно стурбовані — вони бачилися з артистом на дні народження Алли Крутої.

У зоні ризику також виявилися Олег Газманов, Микола Басков та інші імениті друзі композитора.

Лєра Кудрявцева зізналася, що вже кілька днів чекає на результати тесту. Про подробиці вечірки зірка згадує з тяжкістю в серце.

За словами телеведучої, вона відразу подзвонила в швидку, коли дізналася про діагноз 78-річного Лева Лещенка.

«Коли дізналася, що діється з Лещенка, то відразу викликала швидку. Сказала: «Хлопці, я була в Дубаї. Потім спілкувалася з Лещенко». Через п'ять хвилин до мене приїхали. Я думала, буду чекати довго. Доктор був у спеціальному одязі. Цілу годину розмовляв зі мною. У мене взяли мазок з носа і рота. Сказали, що бажано три дні посидіти вдома. Якщо тест буде позитивним, то мені подзвонять», заявила Кудрявцева і додала, що поки почуває себе добре і сподівається, що найближчим часом зможе побачитися з сім'єю.

Варто відзначити, що після Льва Лещенка з підозрою на коронавірус госпіталізували композитора Ігоря Ніколаєва.

Але сьогодні вранці музикант повідомив, що йому прийшли результати другого тесту на COVID-19.

"Це другий тест! Перший був також негативним! І ось: Довгоочікуваний результат: COVID-19 «НЕГАТИВНО»! Я дуже вдячний своїм друзям і колегам за щире занепокоєння і слова підтримки!", - розповів Ігор Ніколаєв в своєму Instagram.

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