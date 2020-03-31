Известная балерина Анастасия Волочкова устроила пикантные съемки, прикрыв самое главное модной сумкой

Балерина представила провокационное фото, на котором позировала в полупрозрачном платье с неприлично глубоким и открытым декольте. Артистка снялась в провокационной фотосессии в рамках очередной рекламы, за что тут же была высмеяна в сети, пишет Politeka.net.

Так, в этот раз на своей странице в социальной сети Инстаграм балерина решила представить новое фото, привлекающее к себе внимание не только смелым выбором наряда, но еще и новой прической – звезда решила уложить свои волосы большим количеством лака.

Причем сменила имидж Анастасия ради новой коллекции модного бренда сумок, став совсем недавно его амбассадором. Тем не менее, провокационные кадры, пусть и в новом стиле, не пришлись по душе пользователям социальных сетей. Вслед за новым снимком в полупрозрачном платье, балерина выложила еще один, не менее откровенный.

Пользователи Инстаграм не стали сдерживаться, распространив необычный шуточный коллаж и написав также множество комментариев:

«Миленько))) 😂👍👍», «Главное в этом ШЕДЕРВЕ блины на ве», «Главное в этом ШЕДЕРВЕ блины светлейшей на весь центр!😢», «Ну....с грудью конечно преувеличили... в прямом смысле слова😂😂😂 они давно уже стали "ушками спаниеля", в отличие от этого фото😂😂», «, «Мне вот интересно, неужели это уродство кто-то носит..И покупает!!».

Ранее мы сообщали, что балерина сейчас находится дома в изоляции вместе с тайный возлюбленным. Чтобы привлечь внимание к собственной персоне даже на время вынужденного отдыха, звезда принялась показывать на своей странице в Инстаграм, как она проводит свои будни.

Скандальная артистка показала, как отдыхает вместе со своей домработницей, разлевшись перед девушкой на диване. Анастасия примерила свой излюбленный спортивный красный костюм и показала лицо без макияжа, хотя на фоне бледного лица черные брови после свежего татуажа выглядят еще ярче.

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