Как же они постарели

Популярная певица Алла Пугачева поделилась общим селфи с латвийской звездой Лаймой Вайкуле

Общее фото звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Рoliteka.net. На снимке видно двух постаревших звезд, которые, впрочем, выглядят отлично. У Пугачевой нанесен модный макияж, а у Лаймы на голове красуется кокошник.

«У дамы с дюн День Рождения!!! Прекрасная и талантливая живи долго и счастливо», - подписала Пугачева снимок.

Всего за час пост примадонны оценило более 50 тысяч людей. Муж Пугачевой Максим Галкин не выдержал и тоже оставил лайк под фото. Оценили пост также Игорь Николаев и Ольга Сумская. Многие присоединились к поздравлениям Пугачевой, но некоторые решили раскритиковать внешность артисток.

«Старухи салям», «Сказка «Морозка», «Вау, красавицы, обожаю Вас!!», «Молоды и красивы, будьте здоровы», «Прекрасно выглядите! Присоединяюсь к поздравлениям!!! Заходите ко мне за подарками для всей семьи!!!», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Лайме Вайкуле исполнилось 66 лет, а Пугачевой уже 70 лет. Известно, что артистки очень близки, они дружат. Одно время они тесно общались, а Максим Галкин даже записывал с ними смешные видео.

Напомним, что роскошная Лайма Вайкуле засветилась без грима, певица изменилась до неузнаваемости: "Как и 20 лет назад...".

Как сообщала Politeka, Алла Пугачева с Галкиным выбрались на прогулку во время карантина, сеть кипит: "Макс, бабушку свою береги".

Также Politeka писала, что Галкин запустил себя до предела, Пугачева вне себя: "Это уже последняя стадия".