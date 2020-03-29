Відомий російський шоумен Максим Галкін, чоловік Алли Пугачової, поділився сімейним знімком в мережі

На кадрах діти та їхні зіркові батьки вбралися для прогулянки в прохолодному Підмосков'ї. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

«Всім бажаємо здоров'я і бадьорого духу!», – підписав Максим Галкін фото.

Фото вийшло дуже щасливим і затишним, про що і написали шанувальники примадонни і Галкін в коментарях.

«Спасибі, і Вам не хворіти! Бережіть себе і родину!», «Улюблені мої, будьте здорові і щасливі завжди!!», «Які ви дорослі», «Алла сама досконалість!!! Діти ягідки», «ви Такі приємні і улюблені!!! Максим, частіше викладайте будь-ласка такі фото», – прокоментували полклонники подружжя.

Знайшлися і недоброзичливці, які порадили їм сидіти вдома, а не гуляти на свіжому повітрі з сім'єю.

«Вдома сидите», «Макс, бабусю свою бережи, в групі ризику», – написали вони.

Нагадаємо, що Максим Галкін ошелешив зовнішнім виглядом в мережі.

Російський шоумен і телеведучий записав кілька сториз в instagram, на яких показав свій занедбаний вигляд, що відросли кучеряве волосся і друге підборіддя. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

При чому, Галкін сам зізнається, що запустив себе і розповідає про те, чим займається на карантині.

«Хлопців, сидячи вдома на карантині, знаєте, до чого дійшов вже? Що я переглядаю передачі, в яких сам знімався! Це вже остання стадія» – сміється шоумен.

Також він зазначив, що під однією з програм, в яких він знімався, почалося обговорення того, справжня горілка була в його шоу.

«Звичайно, це справжня горілочка! Якщо я кажу, що я п'ю горілочку, то це – горілочка! Я ніколи не кажу неправду», – поділився Галкін.

Нагадаємо, Пугачова і Галкін показали старших дітей, але на відео помітили небезпечну деталь.

Як повідомляла Politeka, відомий продюсер накинувся на Пугачова, Галкін не витримав.

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