Украинская телеведущая Катя Осадчая поделилась с поклонниками трогательным вечерним снимком

Свежее фото она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Рoliteka.net. Судя по всему, Осадчая сделала снимок вечером, когда ее младший сын уже заснул. Катя без макияжа сидит в обнимку с огромным медведем.

«Мамам на карантине придумывать себе приключения не надо :) если вам грустно, у вас просто нет дома детей. Сил всем мамам и вдохновения. Что сегодня делали с детьми, делитесь идеями», - отметила звезда.

За день пост телеведущей собрал более 23 тысяч лайков. Не сдержались и оценили фото Дмитрий Монатик, Даша Астафьева и Юлия Санина. В комментариях к посту поклонники Осадчей с удовольствием делились со звездой своими новостями из "заточения".

«Рисование, лепка, уборка, качели, катание на маме», «Клеили так, что клей у младшей дочки в волосах... из пластилина лепили, но потом что-то пошло не так и обмазали пластилином входные стеклянные двери... А еще конечно вырезали», «Уроки делали целый день, это ужас, не дети учатся, а родители», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Осадчая порадовала поклонников новым фото без макияжа. Артистка предстала в белой футболке и черно-белых брюках. Катя сделала хвостик, затянув волосы назад. Она улыбалась, и выглядела свежо, несмотря на то, что на ней практически нет макияжа.

Напомним, что Катя Осадчая выставила в длинном разрезе свое достоинство: "Лучше не найти".

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