Українська телеведуча, модель Катя Осадча опублікувала фото у вечірньому образі

Зірка представила фото, на якому заворожила своєю зовнішністю, пише Politeka.net.

Осадча позувала в чорному блискучому платті, яке відкривало вид на її тендітні плечі. Також можна помітити тонку бретельку.

На голові зірки - обруч, прикрашений намистинками. Завершують образ зірки сережки.

Катруся посміхається в камеру, її очі підкреслені чорним олівцем.

Тепер зрозуміло, чим Осадча привернула увагу чоловіка, Юрія Горбунова - своєї чарівністю і добрим поглядом. Загалом: "Справжня красуня!".

"Ми працюємо, щоб розважати вас суботніми вечорами, поки ви всі вдома. Ми розповімо, як проходять карантинні будні зірок, а також покажемо те, що відбувалося ще до оголошення надзвичайної ситуації", - підписала кадр Осадча, поставши в локації власної передачі.

За 10 годин пост зібрав понад 15 тисяч лайків та багато коментарів.

"Дякую вам за вашу роботу!!))❤️❤️", "Будьте теж вдома, і не треба нас розважати. В країні карантин ми не працюємо, а чим ви краще за нас. Так у вас на відміну від нас,є заробітна плата щомісячна, а у мене е", "Ти б з цих зірок гроші позбирала. Ні сорому, ні совісті. Волонтери і простий народ закуповують обладнання та засоби для епідемії. Тобі хочеться показувати", "А у мене її немає. Так що карантин для всіх, будьте, Катю, вдома і мийте руки", "👍👍👍👍 молодці!!!", "Не зупиняйтеся, молодці) нехай Світське життя буде стимулом залишатися вдома і дивитися 🤞", "Тільки у нас« надзвичайна ситуація », а не стан, не лякайте))", "Які ви молодці🤗, обожнюю вас дивитися, Катя😍, такі цікаві питання задаєте 🔥🔥🔥 "," Спасибі! Дивлюся постійну Вашу передачу 💕", "Бережіть себе 😍😍😍😍😍", - написали користувачі мережі.

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