Українська телеведуча, модель Катя Осадча очаровла зовнішністю в красивому платті

Модель запросила у свою студію "Світське життя" співачку MamaRika і її чоловіка артиста Сергія Середу, пише Politeka.net. Зазначимо, пара одружилася зовсім недавно.

MamaRika і її чоловік були в білих вбраннях на честь нещодавнього свята, також співачка тримала в руці букет нареченої.

Катя Осадча позувала в чорно-білому платті. Наряд мав пояс, який підкреслив її тонку талію.

Також можна помітити довгий виріз внизу наряду, який відкрив струнку ніжку телеведучої. Осадча позувала на красивих човниках з тонкими шпильками. Також образ красуні доповнили світлий обруч на голові і сережки.

Всі троє виглядали щасливими, їхні обличчя осявали посмішки.

"Сьогодні все буде в кращих українських традиціях, а не всякі там Тайланди😜", - підписала фото MamaRika.

За 20 годин пост зібрав понад 12 тисяч лайків та багато коментарів.

"🤣Фото з розряду здалося", "Красиві😍", "Серджіо не заткнути за пояс .Але, на фото- вдалося", "Краще не знайти", "Чудова пара", "Ви два позитивчика😀люблю Вашу пару❤️", "Вже всі подивилися 😉", "Гарноооо😍", "Сімейного щастя вам ❤", "Які гарні 😭❤️❤️❤️", "Дуже красиві 😻😻😻😻😻😻😻😻😻❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Ммм. Цьомки-Цьомки!! ви дуже круті !! люблю вас!! 😍 "," шикарні 😍😍 "," Весілля другий день триває 😂 ", "ви шикарні! щастя вам! 🤗 ", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Катя Осадча звернулася до українців. Зірка повідомила, що зараз люди похилого віку більш вразливі, тому попросила всіх зателефонувати своїм родичам, щоб запитати як у них справи.

Варто відзначити, що Осадча виглядала на відео дуже респектабельно. Вона розмовляла спокійним голосом і посміхалася.

Нагадаємо також, що Катя Осадча наділа домашню піжаму в клітку, рукави якої прикрашені пір'ям. На обличчі Осадчої немає ні грама косметики. Схоже, саме так вона ходить вдома перед чоловіком під час карантину.

Осадча зазначила, що їй багато не вистачало часу, але зате зараз вона планує заповнити ці прогалини.

Нагадаємо, що Осадча без макіяжу показала, як виглядає в звичайному житті: "Незважаючи ні на що...".

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