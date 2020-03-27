Українська телеведуча, модель Катя Осадча порадувала шанувальників новими фото без макіяжу

Зірка позувала у себе вдома з чашкою в руках, пише Politeka.net. Артистка з'явилася в білій футболці і черно-білих штанях. Наряд, хоч і вільно сидів на фігурі знаменитості, все ж можна було чітко побачити достоїнства фігури.

Зокрема, Осадча має струнке тіло, тонку талію, а також пишні груди.

Катя зробила хвостик, затягнувши волосся назад. Вона посміхалася, і виглядала свіжо, незважаючи на те, що на ній практично немає макіяжу.

Позаду Каті видніються картини свічки та інші прикраси інтер'єру, сама вона сидить на м'якій банкетці.

"Не падати духом! Залишаємося вдома! Будьте здорові 🙏🏻 діліться, що встигаєте зробити вдома за день!", - написала в пості модель.

За 18 годин пост зібрав понад 20 тисяч лайків та багато коментарів.

"Катюша, нагадайте назву фільму, який ви радили з Юрою всім подивитися)) що то про час, епоху ... не можу згадати))", "Працюю за комп'ютером,роблю уроки з донькою,готуємо разом займаємося спортом в проміжках,в'яжу доньці іграшки", "Нарешті дісталася до прання занавесок в квартирі, якщо б не карантин, не знаю коли б це сталося🙈", "Катя, Вам не шкода дерев Що на тлі ззаду", "Поїсти 100500 раз😅", "Працюю з дому в звичайному режимі.Комп'ютер перевезли з роботи. Тому дуже дивуюся, коли пишуть, чим зайнятися на карантині)))", "Вдома завжди є робота жінці, як білка в колесі 😬", "Пограти з дітьми, перевірити шкільні завдання і обробити замовлення💗👌", "Дуже красива 😍","Неймовірна", - написали користувачі мережі.

А ось, чим займається чоловік Осадчої, телеведучий Юрій Горбунов:

Нагадаємо, що Осадча без макіяжу показала, як виглядає в звичайному житті: "Незважаючи ні на що...".

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