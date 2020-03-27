Українська телеведуча, модель Катя Осадча порадувала шанувальників новими фото без макіяжу
Зірка позувала у себе вдома з чашкою в руках, пише Politeka.net. Артистка з'явилася в білій футболці і черно-білих штанях. Наряд, хоч і вільно сидів на фігурі знаменитості, все ж можна було чітко побачити достоїнства фігури.
Зокрема, Осадча має струнке тіло, тонку талію, а також пишні груди.
Катя зробила хвостик, затягнувши волосся назад. Вона посміхалася, і виглядала свіжо, незважаючи на те, що на ній практично немає макіяжу.
Позаду Каті видніються картини свічки та інші прикраси інтер'єру, сама вона сидить на м'якій банкетці.
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"Не падати духом! Залишаємося вдома! Будьте здорові 🙏🏻 діліться, що встигаєте зробити вдома за день!", - написала в пості модель.
За 18 годин пост зібрав понад 20 тисяч лайків та багато коментарів.
"Катюша, нагадайте назву фільму, який ви радили з Юрою всім подивитися)) що то про час, епоху ... не можу згадати))", "Працюю за комп'ютером,роблю уроки з донькою,готуємо разом займаємося спортом в проміжках,в'яжу доньці іграшки", "Нарешті дісталася до прання занавесок в квартирі, якщо б не карантин, не знаю коли б це сталося🙈", "Катя, Вам не шкода дерев Що на тлі ззаду", "Поїсти 100500 раз😅", "Працюю з дому в звичайному режимі.Комп'ютер перевезли з роботи. Тому дуже дивуюся, коли пишуть, чим зайнятися на карантині)))", "Вдома завжди є робота жінці, як білка в колесі 😬", "Пограти з дітьми, перевірити шкільні завдання і обробити замовлення💗👌", "Дуже красива 😍","Неймовірна", - написали користувачі мережі.
А ось, чим займається чоловік Осадчої, телеведучий Юрій Горбунов:
Нагадаємо, що Осадча без макіяжу показала, як виглядає в звичайному житті: "Незважаючи ні на що...".
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Також Politeka повідомляла, що Осадча в "ізоляції" дала пораду українцям: "Звертайте увагу на...".