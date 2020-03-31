Знаменитая украинская певица Настя Каменских устроила дома мастер-класс по нанесению макияжа

После того, как в стране был введен карантин, артистка вынуждено отменила большинство своих съемок и светских мероприятий. Дома же звезда решила устраивать онлайн-тренировки, делиться секретами похудения и рассказывать о семейной жизни. В этот раз она раскрыла секреты собственного преображения, рассказав о том, какую косметику предпочитает и как ее надо наносить, пишет Рoliteka.net.

На своей странице в социальной сети Инстаграм звезда представила небольшой ролик, в котором продемонстрировала наглядно, как красится дома:

«Для девочек на карантине есть одно прикольное занятие - практиковаться в макияже 💋💁‍♀️ Сейчас набирает популярность макияж без макияжа. И здесь я припасла для вас, красотки, несколько секретных приемчиков 🤫

Я наношу кремовый хайлайтер не сверху, а под тональный крем, на стандартне зоны. Кожа будто подсвечивается изнутри, но блеск естественный. Тональный должен был полупрозрачный и не матовый, потому что тогда толку от хайлайтера под ним будет мало. А ещё лучше использовать BB крем.

Мы часто забывают о гениальном косметическом продукте - темно-коричневой туши. Она должна быть почти черной, но не черной. На ресницах практически не заметна, но глаза сразу становятся такими выразительными и распахнутыми 👀

И самое мое любимое - бронзер. Главное - подобрать нужный оттенок. Выделяю скулы, гармонизирую лоб, веду по глазу к вискам, немного на линию подбородка и еле касаюсь губ. Последнее нужно делать маленькой кисточкой, проходясь по контуру губ почти невесомо. Очень трудно не переборщить, так что попрактиковаться с этим дома - самое то!

Сделали мейк, можно и пофоткаться. А чем еще заняться☺️ P.S. На видео - вариант легкого и красивого макияжа», - написала Настя под постом. Поклонники отметили, что она красивая и без косметики, удивившись яркому образу.

Ранее артистка обратилась к поклонникам при помощи необычного домашнего клипа. Примечательно, что музыкальный скетч она записала на пяти языках: украинском, русском, английском, испанском и турецком.

«Включаем классный рэпчик и поднимаем себе настроение! 😎 Я понимаю, что с каждым днём придерживаться домашнего режима все сложнее, но это сейчас очень важно! 💪», – написала Каменских под новым постом.

Напомним, Каменских в белоснежном наряде удивила новым лицом.

Как сообщала Politeka, Каменских забыла о стыде и обнажила свое главное богатство.

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