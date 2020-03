View this post on Instagram

Для девочек на карантине есть одно прикольное занятие - практиковаться в макияже 💋💁‍♀️ Сейчас набирает популярность макияж без макияжа. И здесь я припасла для вас, красотки, несколько секретных приемчиков 🤫 Я наношу кремовый хайлайтер не сверху, а под тональный крем, на стандартне зоны. Кожа будто подсвечивается изнутри, но блеск естественный. Тональный должен был полупрозрачный и не матовый, потому что тогда толку от хайлайтера под ним будет мало. А ещё лучше использовать BB крем. Мы часто забывают о гениальном косметическом продукте - темно-коричневой туши. Она должна быть почти черной, но не черной. На ресницах практически не заметна, но глаза сразу становятся такими выразительными и распахнутыми 👀 И самое мое любимое - бронзер. Главное - подобрать нужный оттенок. Выделяю скулы, гармонизирую лоб, веду по глазу к вискам, немного на линию подбородка и еле касаюсь губ. Последнее нужно делать маленькой кисточкой, проходясь по контуру губ почти невесомо. Очень трудно не переборщить, так что попрактиковаться с этим дома - самое то! Сделали мейк, можно и пофоткаться. А чем еще заняться☺️ P.S. На видео - вариант легкого и красивого макияжа