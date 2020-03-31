Знаменита українська співачка Настя Каменських влаштувала вдома майстер-клас з нанесення макіяжу

Після того, як в країні був введений карантин, артистка змушена скасувала більшість своїх зйомок і світських заходів. Вдома ж зірка вирішила влаштовувати онлайн-тренування, ділитися секретами схуднення і розповідати про сімейне життя. На цей раз вона розкрила секрети власного преображення, розповівши про те, яку косметику віддає перевагу і як її треба наносити, пише Рoliteka.net.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка представила невеликий ролик, в якому наочно продемонструвала, як фарбується будинку:

«Для дівчаток на карантині є одне прикольне заняття - практикуватися в макіяжі 💋💁‍♀️ Зараз набирає популярність макіяж без макіяжу. І тут я припасла для вас, красуні, кілька секретних прийомчиків 🤫

Я наношу кремовий хайлайтер не зверху, а під тональний крем, на стандартний зони. Шкіра ніби світиться зсередини, але природний блиск. Тональний повинен був напівпрозорий і не матовий, тому що тоді користі від освітлення під ним буде мало. А ще краще використовувати BB крем.

Ми часто забувають про геніального косметичному продукті - темно-коричневої туші. Вона повинна бути майже чорної, але не чорним. На віях практично не помітна, але очі відразу стають такими виразними і розкритими 👀

І саме моє улюблене сонця. Головне - підібрати потрібний відтінок. Виділяю вилиці, гармонизирую лоб, веду по оці до скронь, трохи на лінію підборіддя і ледве торкаюся губ. Останнє потрібно робити маленьким пензликом, проходясь по контуру губ майже невагомо. Дуже важко не переборщити, тому що попрактикуватися з цим будинку - саме те!

Зробили мейк, можна і пофоткатися. А чим ще зайнятися☺️ P. S. На відео - варіант легкого і красивого макіяжу», - написала Настя під постом. Шанувальники відзначили, що вона красива і без косметики, здивувавшись яскравого образу.

Раніше артистка звернулася до шанувальників за допомогою незвичайного домашнього кліпу. Примітно, що музичний скетч вона записала на п'яти мовах: українською, російською, англійською, іспанською та турецькою.

«Включаємо класний репчик і піднімаємо собі настрій! 😎 Я розумію, що з кожним днем дотримуватися домашнього режиму все складніше, але це зараз дуже важливо! 💪», – написала Каменських під новим постом.

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