Известная украинская певица Мишель Андраде, продюсером которой является Потап, показала, как она выглядела во время съемок нового клипа

Фото звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Рoliteka.net. На кадрах Мишель одета в узкий топ, похожий на купальник, штаны, а сверху накинут пиджак. Девушка томно смотрит в кадр, хотя половина ее лица находится в тени. Фотограф создал волшебную атмосферу, которая добавляет шарма звезде.

«Такие красивые фотографии во время клипа PROUD сделал roman_shparuk», - рассказала Мишель.

Всего за 20 минут пост Андраде собрал почти 4 тысячи лайков. Поклонники не устают одаривать комплиментами свою любимицу.

«Самая красивая Мишель, очень Люблю тебя», «Невероятно», «Сочная Mamasita», «Тебя как не сфоткай будет – красота! Your energy, просто magical», «Эту девушку невозможно не любить!», «Как же я хочу тебя обнять. И послушать твой голос в живую», «Любимка», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Мишель Андраде получила премию за свою песню «Не знаю». Девушке вручили награду «українська пісня року». Певица поделилась фото с церемонии, на котором она стоит на фоне баннера «Песни года» в окружении двоих молодых мужчин.

Напомним, что Мишель Андраде прямо на полу устроила грязные танцы с подружкой: "Даже Каменских позавидует".

Как сообщала Politeka, Андраде показала самые эффектные позы прямо в кресле, дочь Потапа оценила: "Это была первая моя...".

Также Politeka писала, что роскошная Мишель Андраде в облегающей майке показала свою гордость: «До мурашек».