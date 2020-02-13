Відома українська співачка Мішель Андраде, яку продюсує компанія Потапа, похвалилася своїми досягненнями

Про престижну нагороду, яку отримала її пісня, Мішель розповіла на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net . Дівчина опублікувала знімок, на якому вона стоїть на тлі банера «Пісні року» в оточенні двох молодих чоловіків.

«Вчора пісня «Не знаю» отримала особливе звання – #українськапісняроку… дякую за увагу до моєї творчості і теплий прийом», - зазначила Андраде.

Шанувальники юної зірки із захопленням сприйняли новину про перемогу Мішель в цій номинцаии. А її колега Надія Дорофєєва не стрималася і поставила їй лайк.

«Мішель ти топ», «Мішель, молодець. Ти супер», «Дуже крута пісня», - зазначили фоловери.

Нагадаємо, що пісня «Не знаю» Мішель Андраде буквально підірвала хіт-паради після свого виходу. Вона написана українською мовою.

Раніше ми писали, що 23-річна Андраде похвалилася формами в облягаючому одязі під час візиту в танцювальну студію. Разом з нею на заняттях знаходилося ще з десяток дівчат. Жаркими кадрами з тренування артистка поділилася в своєму Instagram.

Як відомо, в своїх номерах Мішель багато танцює, тому їй необхідні регулярні тренування.

«Дуже красива», «ух, яка принцеса», «дуже дуже красива», «бомба!», «Вау, красуня», «Несіть вогнегасник», «лялечка», - прокоментували користувачі мережі знімки з тренування.

Мішель Андраде народилася в Болівії. В Україну вона переїхала у віці 13 років. Її батько болівієць, а мати – українка. Артистка знає кілька мов, тому виконує пісні іспанською, українською, російською, англійською та португальською мовами.

Вперше Мішель засвітилася в шоу Х-фактор. Правда, вона затрималася в ньому зовсім недовго. До речі, дівчина виконувала головну роль в короткометражці репера Серьоги «Гаджьо».

Нагадаємо, що Мішель Андраде спустила куртку заради соковитих знімків: "Несіть вогнегасник".

Politeka повідомляла, що Андраде вразила красою в зухвалому топі: "Каменських курить в куточку".

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