37-летняя певица Наталья Подольская по-особенному поздравила мужа, экс-зятя Аллы Пугачевой, артиста Владимира Преснякова с 52-летием

Как передает Politeka.net, звезда поделилась трогательными фото, на которых запечатлен Владимир вместе с новорожденным сыном Артемием - аж не верится, как быстро бежит время, и с тех пор прошло уже почти пять лет.

На одном из снимков Пресняков со счастливым выражением лица лежит на кровати, прижав к груди беззаботно спящего малыша. На другом - они уже оба с женой любуются крохой, склонившись над люлькой. Также Подольская поделилась фото, на котором Артемию уже несколько месяцев и он научился улыбаться.

Наталья тепло подписала кадры: "Важный для меня день. День твоего рождения @presnyakovvladimir ❤️. Захлестнула ностальгия 🤓. Ведь почти 15 лет...

Могу сказать только одно !!! Люблю бесконечно и безнадежно . Ты мое сердце , кожа и кости ! Я и не помню себя без тебя... но , блин, речь не обо мне🙈. Будь здоров, любимый! Береги себя! Ты очень нужный❤️и спасибо тебе за нашего сына ❤️ и за всю нашу жизнь ❤️"

Поклонники звездной семьи, а также их коллеги присоединились к поздравлениям в комментариях.

Певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер-Грановская написала: "Обожаю Вашу семью!!! Как же вы органичны и гармоничны. А потому , что предназначены судьбой, с минимальной отработкой кармы... Для того чтобы максимально насладиться взаимной любовью, которая так ярко проявлена в вашем сыночке♥️"

А супруга комика Артура Пирожкова Анжелика Ревва отметила: "Обожаем вас!! С днём Рождения!!! ❤️🙏🏼😘😘😘"

Не прошла мимо и актриса Дарья Мороз: "Какие же вы прекрасные!!"

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