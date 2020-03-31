Известная украинская певица Наташа Королева показала в Инстаграм фото застолья и нарвалась на критику

На кадре Королева позирует с другими людьми где-то в ресторане. В центре фото сидит ее звездный сосед Владимир Винокур, у которого, как оказалось, праздник. Среди гостей была и мать Натальи - Людмила Порывай. На фото можно увидеть стол с едой, а на фоне кирпичную стену, на которой висят картины. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"ладимир Натанович @vladimir_vinokur Наш любимый сосед !!! С Днём Рождения !!! #винокур #деньрождения #соседи", - написала Наталья.

Через некоторое время она добавила: "P.S. Для подписчиков, кому надо все разжевывать , это фото было сделано год назад !!! А сегодня сидят все дома и выпивают за Здоровье именинника в онлайне !!!".

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и начали активно комментировать публикацию:

"Вам ещё Лещенко не хватает...извините за сарказм...", "А как же коронавирус? Самоизоляция? Оставайтесь дома?", "Зачем вы по соседям шастаете??", "Новые претенденты в Коммунарку. Пир во время чумы", "Вот это социальная ответственность ! Ещё и фото гордо постить!", "Вас ,что не касается карантин что ли?Звезды *** твою...", "Опять шоу бизнес наш кучкуются? А потом побегут тесты сдавать".

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