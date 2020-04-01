Популярная российская певица Алла Пугачева поздравила своего друга, телеведущего Владимира Винокура с днем рождения

Архивное фото Примадонна опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Рoliteka.net. На снимке счастливая Пугачева стоит в обнимку с Винокуром, которые тянется к ней, чтобы ее поцеловать. Видно, что этой фотографии как минимум 15-20 лет.

«С Днём Рождения, Володя!», - написала Пугачева, которая совсем недавно поздравляла с днем рождения свою подругу Лайму Вайкуле, которая тоже родилась 31 марта.

Пост звезды собрал почти 50 тысяч лайков. Муж Пугачевой Максим Галккин не промолчал и тоже оставил лайк под постом. Оценил пост и Игорь Николаев, которы является активным пользователем Инстагама, судя по лайкам. Поклонники присоединились к поздравлению, а некоторые сочли фото слишком откровенным.

«Не обнимайтесь», «Присоединяюсь к поздравлениям», «Берегите себя, здоровья Вам», «Как молоды мы были!!!», «Эх Владимир, как быстро бежит время», «Не целуйтесь», «Молодец для своих лет!», «Таких уже не делают. Люди легенды», «Алла Борисовна вы супер», «И Лайма и Владимир с отменным чувством юмора», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Владимиру Винокуру 31 марта исполнилось 72 года, а Лайме Вайкуле – 66 лет. Самой Пугачевой уже 70 лет.

Напомним, что фото новорожденного в семье Пугачевой слили в сеть: «Важный день».

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