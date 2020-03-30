Зоряний дизайнер зачісок Джордж Ровалс безцеремонно вивалив брудну білизну російського поп-короля Філіпа Кіркорова

Справа в тому, що Ровалс був колись особистим стилістом у колишньої дружини Кіркорова співачки Алли Пугачової і не з чуток знає про ситуацію. Він запевняє, що їхній шлюб був фікцією, мовляв раптово одружилися, а потім Примадонна отримувала п'ятдесят відсотків всіх його доходів. Також стиліст каже, що у пари не було пристрасті і теплих почуттів, передають "Дні.ру".

За словами Ровался, теперішній час диктує свої умови, і зараз підходящий момент, щоб Кіркорову зробити камінг-аут.

"Філіп за характером ніколи не був хлопчиком, швидше – ніжною дівчинкою", – коментує Ровалс. Він зазначив, що навіть за поведінкою короля російської естради можна зрозуміти, що той віддає перевагу хлопцям. Нібито про це свідчить положення його рук.

Ровалс закликав артиста "бути мужиком", як Елтон Джон, який чесно сказав, що гей.

Раніше ми повідомляли, Кіркорова, мабуть, мало турбує, думка публіки - в тому числі і про його орієнтацію. Нещодавно мережу облетіло фото артиста, який притулився до молодої і відомої блондинки, щоб поцілувати її в шию.

Так, Кіркоров палко привітав з днем народження співачку Поліну Гагаріну.

«Цілуватися поліз. Треба ж», «цілуватися не можна», «ООО, а я думав що синій колір настрою», «з вас би вийшла гарна пара», - так відреагували користувачі на опубліковане фото в Instagram Кіркорова.

Крім того, ми розповідали, що інша російська артистка Лоліта Мілявська зізналася, що вони з Кіркоровим зловживали забороненими речовинами. Про це співачка обмовилася в інтерв'ю блогерші Насті Івлєєвій.

«Одного разу Філ просто заснув у мене на колінах», - згадала Лоліта епізод, який стався під час їх спільної роботи над мюзиклом «Чикаго».

Нагадаємо, що фаворитка Кіркорова в прозорій сітці пококетничала на камеру: «50 відтінків чорного».

Також Politeka повідомляла, что Кіркоров вразив нестандартними розвагами, особисті кадри облетіли мережу: "Жінки не вистачає".