Популярна співачка Алла Пугачова поділилася спільним селфі з латвійською зіркою Лаймою Вайкуле
Загальне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Рoliteka.net. На знімку видно двох пристарілих зірок, які, втім, виглядають відмінно. У Пугачової зроблений модний макіяж, а у Лайми на голові красується кокошник.
«У дами з дюн День Народження!!! Прекрасна і талановита живи довго і щасливо», - підписала Пугачова знімок.
За годину пост примадонни оцінило більше 50 тисяч людей. Чоловік Пугачової Максим Галкін не витримав і теж залишив лайк під фото. Оцінили пост також Ігор Ніколаєв і Ольга Сумська. Багато людей приєдналися до привітань Пугачової, але деякі вирішили розкритикувати зовнішність артисток.
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«Старухи салям», «Казка «Морозка», «Вау, красуні, обожнюю Вас!!», «Молоді і красиві, будьте здорові», «Чудово виглядаєте! Приєднуюсь до привітань!!! Заходьте до мене за подарунками для всієї сім'ї!!!», - пишуть користувачі мережі.
Зазначимо, що Лаймі Вайкуле виповнилося 66 років, а Пугачовій вже 70 років. Відомо, що артистки дуже близькі, вони дружать. Один час вони тісно спілкувалися, а Максим Галкін навіть записував з ними смішні відео.
Нагадаємо, що розкішна Лайма Вайкуле засвітилася без гриму, співачка змінилася до невпізнання: "Як і 20 років тому...".
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