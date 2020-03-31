Популярна співачка Алла Пугачова поділилася спільним селфі з латвійською зіркою Лаймою Вайкуле

Загальне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Рoliteka.net. На знімку видно двох пристарілих зірок, які, втім, виглядають відмінно. У Пугачової зроблений модний макіяж, а у Лайми на голові красується кокошник.

«У дами з дюн День Народження!!! Прекрасна і талановита живи довго і щасливо», - підписала Пугачова знімок.

За годину пост примадонни оцінило більше 50 тисяч людей. Чоловік Пугачової Максим Галкін не витримав і теж залишив лайк під фото. Оцінили пост також Ігор Ніколаєв і Ольга Сумська. Багато людей приєдналися до привітань Пугачової, але деякі вирішили розкритикувати зовнішність артисток.

«Старухи салям», «Казка «Морозка», «Вау, красуні, обожнюю Вас!!», «Молоді і красиві, будьте здорові», «Чудово виглядаєте! Приєднуюсь до привітань!!! Заходьте до мене за подарунками для всієї сім'ї!!!», - пишуть користувачі мережі.

Зазначимо, що Лаймі Вайкуле виповнилося 66 років, а Пугачовій вже 70 років. Відомо, що артистки дуже близькі, вони дружать. Один час вони тісно спілкувалися, а Максим Галкін навіть записував з ними смішні відео.

Нагадаємо, що розкішна Лайма Вайкуле засвітилася без гриму, співачка змінилася до невпізнання: "Як і 20 років тому...".

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