37-річна співачка Наталія Подольська по-особливому привітала чоловіка, екс-зятя Алли Пугачової, артиста Володимира Преснякова з 52-річчям

Як передає Politeka.net, зірка поділилася зворушливими фото, на яких зображений Володимир разом з новонародженим сином Артемієм - аж не віриться, як швидко біжить час, і з тих пір пройшло вже майже п'ять років.

На одному зі знімків Пресняков зі щасливим виразом обличчя лежить на ліжку, притиснувши до грудей безтурботно сплячого малюка. На іншому - вони вже обоє з дружиною милуються ним, схилившись над люлькою. Також Подольська поділилася фото, на якому Артемію вже кілька місяців і він навчився посміхатися.

Наталія тепло підписала кадри: "Важливий для мене день. День твого народження @presnyakovvladimir ❤️. Охопила ностальгія 🤓. Адже майже 15 років... Можу сказати тільки одне !!! Люблю безмежно і безнадійно . Ти моє серце , шкіра та кістки ! Я і не пам'ятаю себе без тебе... але , блін, мова не про мене🙈. Будь здоров, коханий! Бережи себе! Ти дуже потрібний❤️і дякую тобі за нашого сина ❤️ і за все наше життя ❤️"

Шанувальники зіркової сім'ї, а також їх колеги приєдналися до привітань в коментарях.

Співачка, екс-учасниця групи "ВІА Гра" Надія Мейхер-Грановська написала: "Обожнюю Вашу родину!!! Як же ви органічні і гармонійні. А тому , що призначені долею, з мінімальною відпрацюванням карми... Для того щоб максимально насолодитися взаємною любов'ю, яка так яскраво проявлена у вашому синочку♥️"

А дружина коміка Артура Пирожкова Анжеліка Ревва зазначила: "Любимо вас!! З днем Народження!!! ❤️🙏🏼😘😘😘"

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