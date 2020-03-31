Оля рассказала, как теперь проводит время с детьми

Известная украинская певица Оля Полякова рассказала, как проводит время с семьей во время карантина

Не так давно певица решила показать свой быт в рамках съемок шоу "Світське життя": артистка показала и как позирует у своего дома и также, и как проводит там свое время с родными, и как воспитывает дочек, пишет Politeka.

Решила певица также рассказать, как проходит с детками каждый их день в изоляции и чем они теперь занимаются. Оля отметила, что теперь, когда у нее есть свободное от работы время, девочки с ней могут спокойно набрать в бочку воды, нагреть ее дровами и греться.

«Можем прыгать в холодную реку, занимаемся спортом. Готовим кексы. И в доме тоже убираем, а также делаем то, что никогда раньше не делали».

Певица заявила, что не следует трендам и не дает концерты в прямом эфире, ведь «так можно и обанкротиться».

«Каждый день в 22:00 я выхожу в прямой эфир в инстаграм и читаю сказки своим и вашим детям», - отметила Оля.

Отметим, свой дом и территорию вокруг него звезда показала в естественном виде и без макияжа. Она позировала в спортивном костюме и с распущенными волосами. При этом также можно отметить, что не побоялась в шоу звезда продемонстрировать, как проходят домашние будни на карантине.

Оля похвасталась личной теплицей, где с детками посадила несколько овощей. При этом ведущая Екатерина Осадчая задавала много разных вопросов, касающихся домашнего быта артистки. Сама Оля не без юмра отвечала на самые провокационные и даже появилась в банном халате с дочерью во время своего отдыха.

Фанаты не смогли оценить публикацию или написать под ней комментарии. Все из-за того, что Оля Полякова показала ролик в сторис Инстаграм, где нет такой функции.

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