Внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко показала новое фото в Инстаграм

На фото Соня позирует в одной пижаме, можно заметить, что белья под ней нет. Волосы Евдокименко оставила распущенными, а в руках держала книгу. На фоне можно увидеть диван, на котором внучка Ротару сидела, а также подушку и торшер. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Домашняя изоляция дает нам возможность подумать, творить и практиковать. Какие маленькие изменения вы внесли в свой распорядок дня?", - написала Соня под фото.

Фанаты, включая Софию Ротару, поставили более тысячи лайков, а также написали несколько комментариев:

"Я смогла больше времени уделять школам, учёбе) И немного поработать творчески, для фана) Раньше катастрофически ни на что не хватало времени", "У нас в университете дистанционное обучение по видео связи, все как обычно по расписанию, только в онлайн формате, хотя бы это держит в тонусе и не даёт унывать ))", "прям вдохновили меня начать что-то делать , а не залипать в телефоне", "Какая же уютная фотография, очень милая", "Как всегда очень красивая", "Да все сидим дома читаем книжки", "Есть много времени для Стивена Кинга", "Больше времени с детьми на учебу уходит".

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