Известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала новое горячей фото в Инстаграм

На фото Кумейко позирует в блестящем черном топе. Рядом с ней можно увидеть другую девушку, которая стоит на руках и запрокинула ноги, которые почти достали до головы снизу. Акробатки дополнили образы большими каблуками. На второй девушке еще были рваные колготки. На фоне можно увидеть клетку и еще одну девушку немного дальше. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Под этим фото с удовольствием опишу свой распорядок дня идеально подходит", - написала Кумейко.

Фанаты успели поставить более тысячи лайков и написали несколько комментариев, в которых написали свой распорядок дня.

Ранее мы сообщали, известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка Nikita, показала новое фото в Инстаграм.

На фото Кумейко позирует в черном боди, а рядом с ней стоит Нана Збукер в леопардовом боди. Знаменитости позируют на подоконнике в одинаковой позе и руки сложили вместе. Фото получилось очень интересным и даже пикантным.

Сообщалось, что украинская исполнительница Анастасия Кумейко ошеломила необычным нарядом.

Девушка поделилась кадрами в своем микроблоге в Инстаграм. Настя предстала в белом платье-вышиванке с красным орнаментом. Волосы у нее уложены с косой и лентами в украинском стиле. Образ дополнил яркий макияж, особенно прекрасны дымчатые глаза, придающие некую загадочность. По всей видимости, в кадре запечатлена примерка и "подгонка" вышиванки.

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