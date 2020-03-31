Известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала новое горячей фото в Инстаграм
На фото Кумейко позирует в блестящем черном топе. Рядом с ней можно увидеть другую девушку, которая стоит на руках и запрокинула ноги, которые почти достали до головы снизу. Акробатки дополнили образы большими каблуками. На второй девушке еще были рваные колготки. На фоне можно увидеть клетку и еще одну девушку немного дальше. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
"Под этим фото с удовольствием опишу свой распорядок дня идеально подходит", - написала Кумейко.
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Фанаты успели поставить более тысячи лайков и написали несколько комментариев, в которых написали свой распорядок дня.
Ранее мы сообщали, известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка Nikita, показала новое фото в Инстаграм.
На фото Кумейко позирует в черном боди, а рядом с ней стоит Нана Збукер в леопардовом боди. Знаменитости позируют на подоконнике в одинаковой позе и руки сложили вместе. Фото получилось очень интересным и даже пикантным.
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