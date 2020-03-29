Популярная украинская исполнительница Анастасия Кумейко, которая раньше входила в группу Nikita, показала роскошное тело в новом наряде
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
Так, звезда рассказывает о так называемом «часе Земли», который прошел в этом году в субботу, 28 марта. Исполнительница призывала поддержать акцию.
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В 2020 году Час Земли будет проводиться 28 марта с 20:30 до 21:30 по киевскому времени. Ожидается, что она охватит более 2 миллиардов человек в 188 странах. #ЧасЗемли 🌍 — это ежегодное международное событие, которое проводится в последнюю субботу марта. Акция организована Всемирным фондом дикой природы и заключается в том, что в этот день в назначенное время люди в разных странах мира на один час отключают свет и все электроприборы. . 🕊 Цель акции "Час Земли" Акция организована для того, чтобы привлечь максимальное внимание мирового сообщества к проблеме изменения климата планеты, показать свою поддержку идее необходимости объединенных действий в решении данной экологической проблемы. . 🕊 A вот какие достопримечательности гаснут во время акции: 🕯здание "Эмпайр-стейт-билдинг" (Нью-Йорк), 🕯мост "Золотые ворота" (Сан-Франциско), 🕯Колизей (Рим), 🕯Оперный театр (Сидней), 🕯буддистский храм "Ват-Арун" (Бангкок), 🕯Королевский дворец (Стокгольм), 🕯Сити-Холл (Лондон), 🕯Эйфелева башня (Париж), 🕯Акрополь (Афины) и другие. . ✅ А ты поддержишь самый масштабный экологический флешмоб Земли? 🌍💡 Отмечайтесь в комментариях, кто в деле 👇 _______ #space #djNana #anastasiadomination #часЗемли #earthhour
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Пост Кумейко сопровождала ярким видео, где она в экстра-мини платье синего цвета расставила ноги до неприличия. Сверху на видео звезда наложила один из своих треков.
«Вау, крутышка», «как красиво», «Посыпалась», «крутая малая», «залипательно», «Можно яркость экрана уменьшить», - пишут они.
Ранее мы сообщали, что известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка Nikita, показала новый ролик в Инстаграм.
На видео Анастасия сидит на стуле и позирует в прозрачном халатике. На голове у нее была повязка. На фоне можно увидеть различную бытовую технику, можно предположить, что снимала Кумейко дома.
Сообщалось, что 34-летняя экс-солистка группы "Nikita" Анастасия Кумейко, которая сейчас выступает под псевдонимом DJ Nana, похвасталась декольте в тесном костюме.
Напомним, экс-Nikita устроила горячие танцы в коротком халатике и засветила лишнее
А еще Politeka сообщала, что экс-Nikita устроила горячие танцы в одном халате
Также Politeka писала, что экс-Nikita в одном халатике уселась поудобнее и посветила роскошным телом