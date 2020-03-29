Звезда решила себя не сдерживать

Популярная украинская исполнительница Анастасия Кумейко, которая раньше входила в группу Nikita, показала роскошное тело в новом наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, звезда рассказывает о так называемом «часе Земли», который прошел в этом году в субботу, 28 марта. Исполнительница призывала поддержать акцию.

Пост Кумейко сопровождала ярким видео, где она в экстра-мини платье синего цвета расставила ноги до неприличия. Сверху на видео звезда наложила один из своих треков.

«Вау, крутышка», «как красиво», «Посыпалась», «крутая малая», «залипательно», «Можно яркость экрана уменьшить», - пишут они.

Ранее мы сообщали, что известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка Nikita, показала новый ролик в Инстаграм.

На видео Анастасия сидит на стуле и позирует в прозрачном халатике. На голове у нее была повязка. На фоне можно увидеть различную бытовую технику, можно предположить, что снимала Кумейко дома.

Сообщалось, что 34-летняя экс-солистка группы "Nikita" Анастасия Кумейко, которая сейчас выступает под псевдонимом DJ Nana, похвасталась декольте в тесном костюме.

Напомним, экс-Nikita устроила горячие танцы в коротком халатике и засветила лишнее

А еще Politeka сообщала, что экс-Nikita устроила горячие танцы в одном халате

Также Politeka писала, что экс-Nikita в одном халатике уселась поудобнее и посветила роскошным телом