В 2020 году Час Земли будет проводиться 28 марта с 20:30 до 21:30 по киевскому времени. Ожидается, что она охватит более 2 миллиардов человек в 188 странах. #ЧасЗемли 🌍 — это ежегодное международное событие, которое проводится в последнюю субботу марта. Акция организована Всемирным фондом дикой природы и заключается в том, что в этот день в назначенное время люди в разных странах мира на один час отключают свет и все электроприборы. . 🕊 Цель акции "Час Земли" Акция организована для того, чтобы привлечь максимальное внимание мирового сообщества к проблеме изменения климата планеты, показать свою поддержку идее необходимости объединенных действий в решении данной экологической проблемы. . 🕊 A вот какие достопримечательности гаснут во время акции: 🕯здание "Эмпайр-стейт-билдинг" (Нью-Йорк), 🕯мост "Золотые ворота" (Сан-Франциско), 🕯Колизей (Рим), 🕯Оперный театр (Сидней), 🕯буддистский храм "Ват-Арун" (Бангкок), 🕯Королевский дворец (Стокгольм), 🕯Сити-Холл (Лондон), 🕯Эйфелева башня (Париж), 🕯Акрополь (Афины) и другие. . ✅ А ты поддержишь самый масштабный экологический флешмоб Земли? 🌍💡 Отмечайтесь в комментариях, кто в деле 👇 _______ #space #djNana #anastasiadomination #часЗемли #earthhour