Украинская певица Джамала, которая вскоре во второй раз станет мамой, призналась, что ей трудно сбавить обороты в работе

Артистка опубликовала пост, в котором позировала в розовом платье, пишет Politeka.net.

Наряд обтянул большой животик украинской знаменитости, а также пышные формы. Платье не только облегало тело, но и приоткрыло вид на плечи. Ее образ завершали различные украшения.

Джамала позировала на полу, приложив руку к животике. Она приподняла подбородок в сторону и закрыла глаза. При этом ее волосы были распущены и спустились с плечей.

В посте звезда призналась, что первая беременность была ею проведена в работе. Также артистка активно занималась спортом и встречалась с друзьями. Сейчас, как и тогда, звезде трудно сбавить обороты и проводить все время дома из-за карантина. На данный момент жизнь артистке более активна в режиме онлайн.

Также певица рассказала, что на последних месяцах беременности ощущает два дискомфорта.

"У меня две сложности: сон (никак не можешь комфортно улечься) и сухость кожи! Ты растягиваешься как шар и думаешь, больше некуда 😂😂😂 В первую беременность я много внимания уделяла уходу за кожей, потому что очень боялась растяжек", - написала артистка.

Звезда использовала специальное средство против растяжек, однако пока не поняла, что помогло: оно или генетика.

Только за 10 минут пост собрал почти 3000 лайков и много комментариев. Люди не только делали комплименты артистке, но и стали угадывать пол будущего ребенка, некоторые подумали, что снова будет мальчик.

"Находится дома в такой период - это просто невыносимо😔", "Цветочек 🎀", "Доцю ждёшь", "Интересно все это читать! Вы такая необыкновенная😻 берегите себя и своих детей ❤️", "Ой, какие вы уже😍 Такой живоооотик😍 Вам так идет беременность 🙏🏻❤️", "Какая милашка, прелесть!!!👍", "Снова мальчик", - написали пользователи сети.

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