Російський композитор Ігор Ніколаєв поки буде залишатися під наглядом фахівців

Цю інформацію у коментарі журналістам озвучила його дружина Юлія Проскурякова, передає КП.

Як відомо, у Ігоря Ніколаєва не зафіксували зараження коронавірусом COVID-19, а обидва тести виявилися негативними.

Дізнавшись результати тесту, Юлія Проскурякова розплакалася – одночасно і від радості, і від напруги, в якому жила останні дні, переживаючи за чоловіка.

"Ігор відчуває себе набагато краще! Йде на поправку! Сьогодні температура вже 36,7! Але пневмонію все одно потрібно лікувати, тому поки він залишиться в госпіталі Коммунарки. Все інше Ігор, як одужає і вважатиме за потрібне, розповість сам!", – додала вона у спілкуванні з журналістами.

Раніше в ЗМІ потрапила інформація про те, що Ігор Ніколаєв був госпіталізований в лікарню з підозрою на COVID-19.

"У музиканта діагностована вогнищева пневмонія. Остаточні результати аналізу він поки не отримав, вони будуть готові протягом двох днів. Лікарі оцінюють стан Ніколаєва як середнього ступеня тяжкості", - говорилося в повідомленні.

Але 30 березня Ігор Ніколаєв в своєму Instagram повідомив, що у нього не підтвердився фатальний діагноз після двох зроблених тестів.

"Це другий тест! Перший був також негативним! І ось: Довгоочікуваний результат: COVID-19 «НЕГАТИВНО»! Я дуже вдячний своїм друзям і колегам за щире занепокоєння і слова підтримки!", - написав відомий російський композитор у своєму мікроблозі.

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