Стало відомо, як композитор Ігор Ніколаєв вперше познайомився з Наташею Корольовою

Про це в інтерв'ю журналістам розповіла давня подруга композитора Марта Могилевська, передає Собеседник.

За її словами, перше знайомство відбулося в далекому 1989 році.

Тоді одна приятелька звернулася до Могилевської з проханням послухати запис юної співачки, а після схвалення вона вирішила привезти її до Москви.

"На той момент ми з Ігорем Ніколаєвим, з яким ніжно дружили, як раз думали на тему нового жіночого, точніше дівочого, проекту. Ми знайшли її в Києві, і вона приїхала зі своєю маман в Москву", – згадує Могилевська.

І тоді на зустріч з потенційною зіркою приїхав сам Ігор Ніколаєв, але знайомство з Наташею Корольовою пройшло не зовсім гладко.

"І ось заходить у двері така юна, від якої тхне здоров'ям 15-річна дівчина, жирненька, щічки, як у жабки, ніжки волохатенькі..." – додала подруга музиканта.

Побачивши Корольову, Ігор Ніколаєв прийшов в жах і відразу запитав у своєї знайомої, знущається вона над ним. Але після того, як почув її голос, композитор задумався.

"Він почав записувати з нею пісні, я – працювати над іміджем. Наташа схудла, змінилася. Ігор придумав їй замість прізвища Поривай псевдонім – Корольова", – резюмувала Могилевська і додала, що роман між музикантами почався через пару місяців.

Раніше в ЗМІ потрапила інформація про те, що Ігор Ніколаєв був госпіталізований в лікарню з підозрою на COVID-19.

"У музиканта діагностована вогнищева пневмонія. Остаточні результати аналізу він поки не отримав, вони будуть готові протягом двох днів. Лікарі оцінюють стан Миколаєва як середнього ступеня тяжкості", - говорилося в повідомленні.

Але 30 березня Ігор Ніколаєв в своєму Instagram повідомив, що у нього не підтвердився фатальний діагноз після двох зроблених тестів.

Нагадаємо, що Наташа Корольова прикрасила себе до невпізнання і налякала виглядом: "Що за гуманоїд?".

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