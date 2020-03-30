Стало відомо, як композитор Ігор Ніколаєв вперше познайомився з Наташею Корольовою
Про це в інтерв'ю журналістам розповіла давня подруга композитора Марта Могилевська, передає Собеседник.
За її словами, перше знайомство відбулося в далекому 1989 році.
Тоді одна приятелька звернулася до Могилевської з проханням послухати запис юної співачки, а після схвалення вона вирішила привезти її до Москви.
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"На той момент ми з Ігорем Ніколаєвим, з яким ніжно дружили, як раз думали на тему нового жіночого, точніше дівочого, проекту. Ми знайшли її в Києві, і вона приїхала зі своєю маман в Москву", – згадує Могилевська.
І тоді на зустріч з потенційною зіркою приїхав сам Ігор Ніколаєв, але знайомство з Наташею Корольовою пройшло не зовсім гладко.
"І ось заходить у двері така юна, від якої тхне здоров'ям 15-річна дівчина, жирненька, щічки, як у жабки, ніжки волохатенькі..." – додала подруга музиканта.
Побачивши Корольову, Ігор Ніколаєв прийшов в жах і відразу запитав у своєї знайомої, знущається вона над ним. Але після того, як почув її голос, композитор задумався.
"Він почав записувати з нею пісні, я – працювати над іміджем. Наташа схудла, змінилася. Ігор придумав їй замість прізвища Поривай псевдонім – Корольова", – резюмувала Могилевська і додала, що роман між музикантами почався через пару місяців.
Раніше в ЗМІ потрапила інформація про те, що Ігор Ніколаєв був госпіталізований в лікарню з підозрою на COVID-19.
"У музиканта діагностована вогнищева пневмонія. Остаточні результати аналізу він поки не отримав, вони будуть готові протягом двох днів. Лікарі оцінюють стан Миколаєва як середнього ступеня тяжкості", - говорилося в повідомленні.
Але 30 березня Ігор Ніколаєв в своєму Instagram повідомив, що у нього не підтвердився фатальний діагноз після двох зроблених тестів.
Нагадаємо, що Наташа Корольова прикрасила себе до невпізнання і налякала виглядом: "Що за гуманоїд?".
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