Популярна російська співачка Алла Пугачова привітала свого друга, телеведучого Володимира Винокура з днем народження

Архівне фото Примадонна опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Рoliteka.net. На знімку щаслива Пугачова стоїть в обнімку з Винокуром, який тягнеться до неї, щоб її поцілувати. Видно, що цій фотографії як мінімум 15-20 років.

«З Днем Народження, Володя!», - написала Пугачова, яка зовсім недавно вітала з днем народження свою подругу Лайму Вайкуле, яка теж народилася 31 березня.

Пост зірки зібрав майже 50 тисяч лайків. Чоловік Пугачової Максим Галккин не промовчав і теж залишив лайк під постом. Оцінив пост й Ігор Ніколаєв, який є активним користувачем Інстагама, судячи по лайкам. Шанувальники долучилися до привітання, а деякі назвали фото занадто відвертим.

«Не обіймайтеся», «Приєднуюсь до привітань», «Бережіть себе, здоров'я Вам», «Як молоді ми були!!!», «Ех Володимир, як швидко біжить час», «Не цілуйтеся», «Молодець для своїх років!», «Таких вже не роблять. Люди легенди», «Алла Борисівна ви супер», «І Лайма і Володимир з відмінним почуттям гумора», - пишуть користувачі мережі.

Зазначимо, що Володимиру Винокуру 31 березня виповнилося 72 роки, а Лаймі Вайкуле – 66 років. Самій Пугачовій вже 70 років.

Нагадаємо, що фото новонародженого в сім'ї Пугачової злили в мережу: «Важливий день».

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