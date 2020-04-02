Красотой голливудской звезды Анджелины Джоли восхищаются миллионы

Звезда остается все такой же привлекательной и в своем 44-летнем возрасте. Фанаты по всему миру восхищаются внешностью артистки: ее глазами и пухлыми губами. Поэтому стало интересно, как бы выглядели другие звезды с глазами Джоли, пишет sm-news. Результат получился забавным и очень интересным.

Теперь только читателям выбирать, кому же идет такая красота.

Меган Маркл, которая недавно с мужем принцем Гарри сложили с себя полномочия, стала не походит сама на себя.

Певица Тейлор Свифт очень красива, но глаза Джоли сделали взгляд более открытым.

Люси Лью - восточная красотка. С глазами Энджи артистка стала совершенно неузнаваемой. Сказать, по правде, Люси лишилась своего шарма.

Актриса Рене Зеллвегер с большими глазами стала выглядить по-другому. Впрочем, звезда прибегала к пластическим операциям, поэтому ее и без фотошопа невозможно узнать.

Памела Андерсон имеет от природы маленькие глаза, которые всегда компенсирует за счет косметики. Форма глаз Анджелины не подходит звезде.

Актриса Ева Лонгория с помощью косметики делает взгляд более выразительным. Форма Джоли "помогла" бы образу стать обыденным.

Певица Селена Гомес и так красива, а с глазами Энджи потеряла бы свою индивидуальность.

Глаза жены принца Уильяма, Кейт Миддлтон, не такие крупные, как у Анджелины Джоли, поэтому ей не совсем подходит такая форма.

Напомним, Кейт Миддлтон відправилася за покупками в книжный магазин и была поймана папарацци.

Герцогиню заметили во время прогулки с детьми по супермаркетам, также она смотрела акционные товары и покупала подарки детям.

Напомним, Кейт Миддлтон сверкнула безупречной фигурой на официальном приеме

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