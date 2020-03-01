Супруга будущего короля Великобритании Кейт Мидлтон получила новый повод для плохого настроения

Герцоги Кембриджские «проиграли» принцу Гарри и его супруге Меган Маркл в популярности, передает «РБК-Украина».

Соревнования на уровень популярности членов британской королевской семьи устроило издание New York Times, пригласив к участию мониторинговую службу. Главной задачей было выяснить, какие фотографии членов монаршего семейства пользовались популярностью в соцсетях за все время. Особое внимание было обращено на семьи двух принцев.

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По результатам мониторинга, Гарри и Меган опередили Уильяма и Кейт с огромным отрывом: девять из десяти снимков были опубликованы в аккаунте герцогов Сассекских.

Больше всего лайков набрала фотография, на которой снят момент знакомства королевы Елизаветы с новорожденным сыном герцогов принцем Арчи. На втором месте – публикация, где пара сообщает о том, что у них будет мальчик. На третьем месте – официальный снимок герцогов.

Всего же фото с маленьким Арчи заняли пять позиций.

Из аккаунта герцогов Кембриджских в топе оказалась только фотография, на которой изображены принц Джордж и принцесса Шарлотта в школе. Этот снимок занял восьмую строчку.

Ранее мы рассказывали, что самочувствие 93-летней королевы Елизаветы II резко ухудшилось на фоне скандалов с Меган Маркл и Гарри. На словах Елизавета II всячески поддерживает Гарри, но ей сложно перенести отъезд любимого внука из Букингемского дворца.

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Но на этом неприятности королевы не закончились. Также ее старший внук Питер Филлипс расстался с супругой, а потом и племянник Дэвид Армстронг-Джонс объявил о разрыве отношений с женой после 27 лет брака.

Как пишут западные таблоиды, на фоне всех скандалов королева Елизавета II морально и физически истощена.

Мы также писали, что Меган Маркл подозревают в новой беременности. Фанаты стали замечать, что  бывшая актриса трогает свой живот и носит одежду, которую носила, когда была беременна Арчи.

Ранее пара говорила, что не хочет останавливаться на одном ребенке и планирует завести второго.

Напомним, скандал в королевской семье, принц Гарри и Меган Маркл совершили непоправимое: "Мы уходим".

Как сообщала Politeka, принц Гарри и Меган Маркл ошарашили решением, королева в ярости.

Также Politeka писала, что Меган Маркл ошеломила внешним видом после длительного отпуска.