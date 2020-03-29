Популярний український продюсер і співак Потап звернулися до громадян з-за епідемії коронавіруса за допомогою оригінального хіта

Як повідомляє Politeka, кадри опубліковані на сторінці «Коронавірус_інфо» в Telegram.

«Група MOZGI нагадує основні правила гігієни під час боротьби з коронавірусом. Дивіться, не сумуйте і залишайтеся вдома!» - говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Потап і Позитив влаштовують запальний танець на тлі фрази: «ні обіймів і поцілунків».

До цього ми писали, що Потап зняв смішний ролик зі своїм сином спеціально для того, щоб привітати жінок з 8 березня.

Як відомо, багато українських зірок знімають відео для "Тік-Струму", слідуючи тенденціям. Особливо друга дружина Олексія - Настя Каменських, вона є активним користувачем цієї соціальної мережі. Схоже, зірка "привчила" і самого продюсера робити подібні ролики.

В новому записі, опублікованій на сторінці в соціальній мережі Instagram, Потап оригінально привітав жінок з святом 8-го березня і навіть задіяв свого сина в ролі помічника. Примітно, що під час запису видно, як молодий юнак передає батькові пляшку з вином, яку до цього моменту тримав за спиною.

батько І син виглядали дуже задоволеними під час відпочинку. Зазначимо,

Олексій відпочивав з синів в Барселоні, де встиг засвітитися під час шопінгу і навіть похвалився крутими обновками. Після батько і син представили дане відео, спровокував бурхливу реакцію серед шанувальників. На думку користувачів, Потап подав синові Андрію поганий приклад і дитині не слід зніматися в роликах з пляшкою алкоголю в руках.

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