Відома українська співачка Мішель Андраде, продюсером якої є Потап, показала, як вона виглядала під час зйомок нового кліпу

Фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Рoliteka.net. На кадрах Мішель одягнена у вузький топ, схожий на купальник, штани, а зверху накинутий піджак. Дівчина, спокусливо дивиться в кадр, хоча половина її обличчя знаходиться в тіні. Фотограф створив чарівну атмосферу, яка додає шарму зірці.

«Такі красиві фотографії під час кліпу PROUD зробив roman_shparuk», - розповіла Мішель.

За 20 хвилин пост Андраде зібрав майже 4 тисячі лайків. Шанувальники не втомлюються обдаровувати компліментами свою улюбленицю.

«Найкрасивіша Мішель, дуже Люблю тебе», «Неймовірно», «Соковита Mamasita», «Тебе як не сфоткай буде – краса! Your energy, просто magical», «Цю дівчину неможливо не любити!», «Як же я хочу тебе обійняти. І послухати твій голос в живу», «Любімка», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Мішель Андраде отримала премію за свою пісню «Не знаю». Дівчині вручили нагороду «українська пісня року». Співачка поділилася фото з церемонії, на якому вона стоїть на тлі банера «Пісні року» в оточенні двох молодих чоловіків.

Нагадаємо, що Мішель Андраде прямо на підлозі влаштувала брудні танці з подружкою: "Навіть Каменських позаздрить".

Як повідомляла Politeka, Андраде показала найбільш ефектні пози прямо в кріслі, дочка Потапа оцінила: "Це була перша моя...".

Також Politeka писала, що розкішна Мішель Андраде в облягаючій майці показала свою гордість: «До мурашок».