Известная украинская певица Алина Гросу показала новое видео в Инстаграм, рассказывая новый вкусный рецепт

Во время карантина Алина появилась в домашнем наряде и рассказала, как провести весело время, даже если на кухне. По словам Алины, провести время дома на карантине можно весьма с аппетитной пользой, пишет Politeka.

На представленном в Инстаграм видео, артистка позировала в кружевном халате черного цвета и с легким макияжем на лице. Певица рассказала, что до недавних пор была занята - записывала новую песню прямо дома. А теперь, чтобы порадовать поклонников, она поделилась вкусным рецептом:

«#ГОТОВИМСГРОСУ Самое простое печенье в мире❤️

Готовится из 3 ингредиентов:

1️⃣300 грамм мюсли (овсяных хлопьев)

2️⃣ 2 банана

3️⃣ Молочный шоколад (по вкусу)

Все растолочь и смешать 🙌🏼🙌🏼🙌🏼

Сформировать печенюшки🍪🍪🍪 Поместить их в морозилку на 15 минут (чтоб форма лучше сохранилась)❄️ Включить духовку на 180 градусов, Переместить печенюшки из морозильной камеры в духовую печь на 15-20 минут!) все... печенье готово🍪❤️ Наслаждайтесь😉», - написала артистка под роликом.

До этого Алина Гросу показала новое семейное фото в Инстаграм. На фото Алина позирует в кожаной куртке, а рядом с ней бабушка в белом платке. Звезда сделала селфи довольно крупным планом, поэтому больше ничего почти не видно. На фоне можно заметить дерево и забор. Фото, скорее всего, было сделано в частном секторе.

"Нашей любимой бабушке сегодня 80 лет - это безумное счастье, когда у тебя есть самый родной, милый, любимый, жизнерадостный человек, мама моей мамы, к которому ты можешь (к счастью) приехать в деревню и сейчас, душевно поболтать, очутиться в родных объятиях и ценишь каждый момент проведённый рядом....К сожалению, из-за карантина, я не могу сегодня поздравить бабушку Марию лично...", - написала Гросу под фото.