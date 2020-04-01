Лолита Милявская откровенно рассказала о том, как ее мать подверглась травле

Певица поделилась подробностями в беседе с Дмитрием Гордоном в его авторской программе. (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз)

Как известно, Лолита живет и работает в России, а ее мать и единственная дочь Ева, которой уже 21 год, живут в Киеве.

Артистка рассказал о трагическом случае, который произошел с ее матерью ранее.

"Она шла из школы, вела Еву. Средь бела дня, это было половина пятого или четыре... Она говорила по-русски. И сзади раздался удар", – рассказала Лолита Милявская. Мать звезды спросили по-украински, как она может говорить на "собачьем языке".

"Она получила в затылок. Еву не тронули. Один урод! Психопат, который должен лечиться!" – эмоционально высказалась Лолита.

По ее словам, люди не сразу подбежали к ее матери, чтобы помочь. После того случая Лолита наняла охранника для своих родных.

Гордон, комментируя инцидент, заявил, что много жителей Киева разговаривают на русском языке.

При этом Лолита считает, что о переезде матери в Россию не может быть и речи. По ее словам, она уже в том возрасте, когда не возможно по психологическим причинам.

Как известно, в 2017 году Лолите Милявской запретили въезд на территорию Украины. Причиной послужило то, что она выступала с концертами в аннексированном Крыму. Стоит отметить, что срок запрета истекает в 2020 году.

Напомним, Лолита внезапно вспомнила о своих корнях и запела на украинском: "Ого, невероятно!"

Как сообщала Politeka, скандальная Лолита накинулась на россиян из-за эпидемии, слов не подбирала: «Больные люди».

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